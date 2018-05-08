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Звезда «Дома-2» угнал автомобиль бывшей девушки
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Звезда «Дома-2» угнал автомобиль бывшей девушки 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Анита Вяткина участница шоу «Дом-2». На днях она написала заявление в полицию на своего бывшего возлюбленного Ивана Барзикова. По ее словам, во время отношений с ним они купили дорогую машину, но вскоре разругались. Анита уехала на отдых, а в это время ее бывший ухажер решил продать «Гелендваген», который по документам принадлежал Вяткиной. Теперь девушка считает, что секс-символ проекта украл ее иномарку.
Напомним, что Иван заработал репутацию дамского угодника на шоу. Он встречался с яркими участницами, но долгих отношений так и не построил. Мужчина хотел сыграть свадьбу с Ириной Пинчук. Однако позже он решил, что не сможет всю жизнь прожить с этой девушкой и расстался с ней. Вскоре скандального участника телестройки очаровала Елизаветой Полыгалова. Барзиков в итоге оказался не самого лучшего мнения о ее умственных качествах и даже назвал ее глупой.
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Потом мужчина увлекся Мариной Африкантовой. Но и с ней он был в отношениях не долго. В начале этого года Иван пытался возобновить отношения с Полыгаловой. Они путешествовали по Европе, но в последнее время снова перестали публиковать совместные фото. Как выяснилось, Базиков начал встречаться с Анитой Вяткиной. Она занимается бизнесом, который связан с салонами красоты, сообщает издание "СтарХит".
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