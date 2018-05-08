Звезда «Дома-2» угнал автомобиль бывшей девушки

Анита Вяткина участница шоу «Дом-2». На днях она написала заявление в полицию на своего бывшего возлюбленного Ивана Барзикова. По ее словам, во время отношений с ним они купили дорогую машину, но вскоре разругались. Анита уехала на отдых, а в это время ее бывший ухажер решил продать «Гелендваген», который по документам принадлежал Вяткиной. Теперь девушка считает, что секс-символ проекта украл ее иномарку.

Напомним, что Иван заработал репутацию дамского угодника на шоу. Он встречался с яркими участницами, но долгих отношений так и не построил. Мужчина хотел сыграть свадьбу с Ириной Пинчук . Однако позже он решил, что не сможет всю жизнь прожить с этой девушкой и расстался с ней. Вскоре скандального участника телестройки очаровала Елизаветой Полыгалова. Барзиков в итоге оказался не самого лучшего мнения о ее умственных качествах и даже назвал ее глупой.

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