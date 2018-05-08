Семь видов страха: почему человек боится не только провала, но и счастья?

Выбирая между негативным результатом и неизвестностью, мозг всегда предпочтет первое — настолько велик в нас страх перемен. Именно поэтому важно понять, чего вы боитесь на самом деле. Густаво Раццетти, автор книг о саморазвитии, на Medium.com рассказал об особенностях человеческого страха перед неизвестностью и пояснил, почему он не имеет смысла.

— Один старик упал в бурную реку, она унесла его к опасному водопаду. Люди на берегу боялись за его жизнь, но он вынырнул целым и невредимым. Когда его спросили, как он сумел выжить, он ответил: «Я приспособился к потоку и не пытался его преодолеть. Я нырял вместе с течением и выныривал вместе с течением — так и выжил».

Сопротивляясь переменам, мы не переломим ситуацию в свою пользу. Старик смог выплыть не потому, что знал, как поступать, а потому, что не боролся с течением и позволил событиям идти своим чередом.

У перемен плохая репутация. Когда приходится сталкиваться с ними, мы, по мнению ученых, испытываем три основные эмоции: скепсис, страх и приятие. Первые две носят явно негативный характер, а третья — относительно позитивный.

Однако об однозначно положительных чувствах речь в любом случае не идет. Я часто сталкиваюсь с этим на корпоративных тренингах. Даже если новая инициатива всем выгодна, люди ей сопротивляются. При этом в большинстве организаций проблема заключается в неспособности сделать следующий шаг и выяснить, что именно вызывает сопротивление в каждом конкретном случае.

Чего мы на самом деле боимся?

В нас сосуществуют тяга к переменам и к стабильности. Перемены — вещь неопределенная и рискованная (даже для тех, кто их приветствует). Выбирая между определенным, но негативным итогом и неизвестностью, мы предпочитаем первый вариант. Это показало исследование связи между неопределенностью и стрессом, пишет «Что и требовалось доказать».

Более того, страх перед неизвестным активирует основанный на дофамине защитный механизм, подталкивающий нас к действию. Дофамин обычно ассоциируется с зависимостью, однако его роль не ограничивается эффектом вознаграждения — он также заставляет нас убегать от неблагоприятных последствий.

Вот семь главных страхов, связанные с переменами

1. Страх неопределенности

Дэвид Макрэйни, автор книги «Психология глупостей. Заблуждения, которые мешают нам жить», утверждает: столкнувшись с неопределенностью, наш мозг старается создать определенность. Чтобы избавиться от эмоционального напряжения, он выбирает самый простой, быстрый и безболезненный путь. Это не мы предпочитаем лучший вариант — это действует стремление мозга оставаться в зоне комфорта.

Ожидание перемен может быть болезненнее самих перемен. Поэтому нам нужно постепенно учиться принимать реальность, а не давать ей отпор.

2. Страх неудачи

Никто не любит неудач — особенно в обществе, которое ценит успех. Однако ошибки — необходимая часть обучения, и страх перед ними не помогает развиваться, а только заводит в тупик. Как писал Оскар Уайльд , опытом мы называем собственные ошибки.

Чем сильнее вы боитесь потерпеть неудачу, тем выше шансы, что все пойдет не так. Ошибки — часть нашей природы.

3. Страх показаться смешным

Всем нравится хорошо выглядеть в чужих глазах. Поэтому мы иногда надеваем маски, чтобы нас ценили и принимали. Однако это неразумный подход — мы позволяем нашему эго затмить нашу подлинную личность.

Когда нас перестает заботить чужое мнение, мы становимся свободны. Страх всегда основан на ложных предпосылках.

4. Страх утратить контроль

Наш мозг устроен так, чтобы выдавать ответы — даже когда он на самом деле не знает, что происходит. Именно поэтому нам так трудно отпустить себя и плыть вместе с течением. Мы боимся перемен, потому что в таких ситуациях чувствуем себя на вторых ролях, без штурвала в руках.

Люди приходят в мир, желая его контролировать, и покидают его с тем же желанием, — писал психолог Дэниел Гилберт в книге «Спотыкаясь о счастье». — Как показывают исследования, если в некий момент люди утрачивают ощущение контроля, они становятся несчастными и беспомощными, теряют надежду и впадают в депрессию.

5. Страх провала

Как часто вы говорите себе, что с чем-то не справитесь? Все мы в тот или иной момент это ощущаем — либо из-за своего перфекционизма, либо из-за того, что сравниваем себя с окружающими. Трава всегда зеленее у соседа. Встреча с неведомым — вызов, к которому мы никогда не чувствуем себя готовыми. Если вы будете медлить, то, скорее всего, потерпите неудачу. Чтобы принять перемены, нужно сделать шаг вперед.

6. Страх дополнительной работы

Мы верим, что все должно быть просто и что мы не должны страдать. Однако опыт страдания неотделим от того, чтобы быть человеком. Всю жизнь, с самого момента рождения страдание и радость остаются двумя сторонами одной монеты. Жить — это тяжелая работа.

Неопределенность — одна из самых демотивирующих вещей, и мы любой ценой стараемся ее избежать.

7. Страх быть счастливыми

Все мы хотим быть счастливыми, но все мы этого боимся — и бессознательно саботируем собственные планы. Этот страх укоренен в нашей культуре. Мы чувствуем вину за то, что нам хорошо, и поэтому предпочитаем неизменность прогрессу.

«Наш страх глубок настолько, насколько наш разум ему позволяет», — гласит японская пословица. Счастье — это состояние сознания. Ни опыт, ни обладание вещами сами по себе его не приносят. Понимание этого помогает легче переносить перемены.

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