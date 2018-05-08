Фелисити Эстон: казалось, что между нами и Северным полюсом возникала стена

В апреле первая евро-арабская женская экспедиция достигла Северного полюса, за восемь дней преодолев на лыжах путь в 82 километра от дрейфующего лагеря «Барнео». В состав экспедиции вошли семь женщин из Европы и четыре из стран Ближнего Востока, при этом большинство из них впервые участвовали в полярном походе. О медицинских исследованиях в условиях экстремального холода, о том, сколько можно беспрерывно идти на лыжах по полярному льду без обморожений и почему между пустыней и Арктикой много общего, в интервью РИА Новости рассказала руководитель экспедиции, опытная полярная исследовательница Фелисити Эстон. Беседовала Надежда Цыденова.

— Как вы решили организовать экспедицию на Северный полюс? Это была ваша давняя мечта?right

— Большую часть своей жизни я организовывала экспедиции, в особенности в места с экстремально холодными условиями. Мне нравится делать это вместе с интересными людьми, которым есть что рассказать и чем поделиться. С ними путешествие обретает больший смысл. Так, за несколько лет появилась идея, собрать команду женщин в экспедицию на Северный полюс. Это необычно, такая поездка могла бы изменить восприятие роли женщин, их способностей.

— Расскажите, как вы собирали команду?

— Я написала на своем сайте об этой идее и пригласила желающих. Тысячи женщин написали мне, все они хотели принять участие в экспедиции. Но я могла выбрать только 12 человек. Это был трудный выбор — они все были удивительными женщинами, с которыми я хотела бы отправиться в путешествие.

Евро-арабская женская экспедиция к Северному полюсу

— Экспедиция изначально была запланирована как евро-арабская? Или так получилось в процессе формирования команды?

— Нет, это была изначальная концепция. Наблюдая за событиями, происходящими в мире, я не понимала, почему женщинам с Ближнего Востока и из Европы так трудно находить взаимопонимание. Эта тема увлекла меня. Я подумала, что в ходе экспедиции мы могли бы найти причины такого непонимания.

— Получается, что это первые арабские женщины, которые покорили Северный полюс?

— Да, они первые в своей стране, кто дошел до Северного полюса на лыжах.

— Как долго команда готовилась к этой экспедиции?

— Мы готовились к ней два года. В 2015 году я начала собирать команду. Первую тренировочную экспедицию мы провели в Исландии в 2016 году. Тогда некоторые девушки впервые встали на лыжи. Затем, в 2017 году, мы поехали в Оман, звучит странно: «полярная экспедиция в пустыне». Но на самом деле между пустыней и Арктикой есть много общего. В феврале 2018 года мы снова провели тренировку в Исландии.

— Как проходил ваш день в экспедиции?

— Большинство из нас просыпалось в семь утра. Кто-то включал плиту, топил воду для завтрака. Но перед тем, как включить плиту, вы должны убрать лед изнутри, чтобы вода не затопила палатку. Завтракали, собирались и выезжали до десяти утра. Шли 90 минут, затем делали десятиминутный перерыв. И так 4-5 раза. Во время перерыва кто-то один отсчитывал время, чтобы люди не замерзали и были готовы вовремя выехать.

Вечером мы устанавливали лагерь. Один из нас проверял команду на признаки обморожения. Готовили ужин. Ночью у нас был медвежий патруль: каждые полтора часа мы сменяли друг друга. Но за все время экспедиции мы не увидели не только ни одного медведя, но и вообще никаких животных.

Евро-арабская женская экспедиция к Северному полюсу

— А сколько километров участники экспедиции проходили в день?

— Обычно около 10 километров в день, однажды мы прошли около 5 километров, в самый успешный день — 13 километров. Мы шли очень медленно.

— Какие препятствия возникали на вашем пути?right

— Первый день, когда нас высадил вертолет, был очень холодным — минус 38. Поэтому первый день был очень тяжелым для команды, это был настоящий шок. К этому нельзя так просто привыкнуть, и все, о чем мы думали, как сохранить тепло и не растерять вещи, которые мы везли за собой на санях. Это тяжело морально, это не просто пройтись по холоду от дома до работы.

Во-вторых, наш путь пролегал по льду, который находился в постоянном движении. Иногда мы сбивались с маршрута и шли в неправильном направлении, чтобы обойти возникающие на нашем пути ледяные преграды. Пару раз мы натыкались на трещины, которые были покрыты лишь тонким льдом, а кое-где была просто вода. Нам постоянно приходилось искать безопасный путь — это было похоже на лабиринт.

Евро-арабская женская экспедиция к Северному полюсу

— Были ли моменты, когда вам или участникам команды хотелось все бросить и вернуться домой?

— Да, я думаю, у каждого из нас были такие моменты, но в разное время. Для меня тяжелым был первый день, потому что мы еще не нашли общий язык с командой. Было трудно скоординировать 12 человек, я должна была взять ситуацию в свои руки. Я боялась, что ничего не получится и нам придется собрать вещи и вернуться домой. Думаю, первый день был непростым для всех.

Иногда участницы паниковали, казалось, что между нами и Северным полюсом возникала стена. Мы сбивались с маршрута и находили его вновь. Это было действительно сложно. Этот путь стал испытанием для нашей выдержки.

Евро-арабская женская экспедиция к Северному полюсу

— Насколько я знаю, во время экспедиции команда участвовала в медицинском исследовании. Расскажите, пожалуйста, подробности.

— Исследование состоит из двух частей. Одна из них направлена на изучение того, как наш организм, и особенно женский организм, приспосабливается к экстремальным условиям. В этой сфере существует огромный пробел в знаниях — у нас мало информации о том, как женщины адаптируются к экстремальным холодам и физическим нагрузкам.

Прежде чем отправиться в экспедицию, мы провели ряд медицинских тестов и на наших телах закрепили специальные измерительные приборы. Так, один из них был у девушек на запястьях, это специальные часы, другой на груди замерял температуру тела, сердцебиение, ускорение. Кроме того, к руке была подведена тонкая игла, которая фиксировала уровень глюкозы. По пути мы через определенные промежутки времени плевали в чашечки — так замерялся уровень кортизола или стресса.

rightСчитывая эти параметры, мы рассчитывали сделать вывод о ежедневном потреблении энергии. Мы так же точно рассчитали калорийность потребляемой еды. В экспедиции мы пили самую дорогую в нашей жизни воду — 2 тысячи евро за бутылку, это так называемая тяжелая вода.

После возвращения из экспедиции нас обследовали, чтобы зафиксировать, какие изменения произошли с нашими телами.

Мы надеемся, что это принесет пользу для исследований в сфере космоса. Если когда-нибудь человечество отправится в экспедицию на другую планету, она будет международной и, вероятно, в ней будут и мужчины, и женщины.

— Когда будут готовы результаты? Где они будут опубликованы?

— Мы планируем представить первые результаты на научной конференции Polar-2018 в Давосе 28 июня. Более подробные результаты исследований мы получим позже. Их анализ займет порядка шести месяцев.

Евро-арабская женская экспедиция к Северному полюсу