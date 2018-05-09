СМИ назвали топ‐8 стран для поиска невесты

Западный онлайн‐портал WMNlife выделил восемь стран, где мужчинам лучше всего искать вторую половинку для создания семьи. К каждой стране добавлена фотография местных красавиц и короткий комментарий, объясняющий, почему именно здесь живут лучшие на свете девушки.

Первой в списке идет Украина, где, по мнению редактора портала, легко найти «фантастически красивых девушек». Отмечается, что это государство вполне безопасно для жизни, несмотря на «некоторые политические проблемы».

Далее идет Эстония — «страна голубоглазых и светловолосых женщин». Как говорится в комментарии, здесь много одиноких женщин, несмотря на их красоту. Третьей в списке значится Грузия, где женщины вначале кажутся «довольно застенчивыми». Портал советует холостякам приложить немного усилий, чтобы узнать о них побольше.

На четвертой строчке расположилась Пуэрто-Рико. Редактор уверяет, что здесь, вдобавок к приятному климату и красивой природе, вы на каждом шагу встретите привлекательных девушек. Еще одна страна Восточной Европы, попавшая в список, — Белоруссия. Отмечается, что мужчин здесь меньше, чем женщин, поэтому у иностранцев есть немало шансов найти себе здесь красавицу-жену.

Также портал советует обратить внимание на Литву и Хорватию. В первой стране, по словам автора статьи, живут «исключительно красивые девушки» за счет генов славянских и североевропейских народов. Что касается второй, то сюда часто приезжают на пляжный отдых, полюбоваться природой и познакомиться с местными красавицами, которые также находятся в поисках второй половины.

Завершает список Босния и Герцеговина. Как отмечает автор, мало кто слышал об этой стране, однако там очень много одиноких женщин. Портал подчеркивает, что там представительницы прекрасного пола «действительно впечатляют» своей красотой.