Как распознать трудоголизм и найти баланс между работой и личной жизнью

Если вы больше не можете контролировать свои действия или поведение, это признак зависимости. Уэйн Оутс впервые ввел понятие «трудоголизм» 50 лет назад. Согласно нему, трудоголизм — это «неконтролируемая потребность непрерывно работать».

Вам нравится ваша работа или вы одержимы ей?

Как отличить, нравится ли вам ваша работа или вы одержимы ей? Все заключается в мотивации.

Если вы действительно увлечены своим занятием, с удовольствием выполняете задания и можете в случае чего их делегировать, вам, скорее всего, просто нравится ваша работа. С другой стороны, если вы постоянно чувствуете внутреннее принуждение к работе, вы поглощены негативными эмоциями и мыслями, вы, вероятнее всего, трудоголик.

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Вот три основных признака трудоголизма:

Вы принуждаете себя к работе из-за внутреннего давления.

Вы постоянно думаете о работе в нерабочее время в разных условиях.

Вы чересчур много работаете, несмотря на негативные последствия для здоровья, благосостояния и личных отношений.

Психотерапевт Брайан Робинсон подытожил: «Трудоголизм не определяется часами. Он определяется тем, что происходит в нашей голове».

Сигналы и симптомы одержимости

Вот несколько сигналов и симптомов одержимости, на которые следует обратить внимание:

Вы не можете вспомнить, когда в последний раз брали отгул.

Вы постоянно думаете о работе, даже когда пытаетесь расслабиться.

Вы незамедлительно отвечаете на сообщения, даже если они не срочные.

Вы не доверяете команде свои задания.

От работы страдают ваши отношения.

Вы подолгу не можете уснуть.

Вам снятся кошмары или вы страдаете от бессонницы.

Вы раздражительны и нетерпеливы.

Вы ощущаете физические симптомы — например, боль в спине или затрудненное дыхание.

Вы вините себя в том, что делаете недостаточно много.

Впоследствии это может привести к нервному срыву. Снаружи трудоголики выглядят вполне нормально, однако внутри них творится хаос. Исследование сотрудников большой финансовой консалтинговой компании показало, что люди, которые вынуждают себя работать, чаще страдают от головных болей, бессонницы и лишнего веса. Зачастую именно это становится причиной возникновения сердечных заболеваний и диабета.

Зависимость от работы также вредит и семейной жизни. Дети трудоголиков на 72% чаще переживают депрессию, чем дети алкоголиков. Супруги таких людей жалуются на то, что несчастны в браке. В самом деле, очень сложно любить человека, который отсутствует физически и эмоционально.

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Как установить баланс

Ни для кого не секрет, что сегодня быть очень занятым — это образ жизни. Начальники очень требовательны. Некоторые думают, что решение проблемы — это смена работы или карьерного пути. К сожалению, это не так. Многие просто переносят свой трудоголический образ мышления с собой в новую компанию.

Тем не менее, найти правильный баланс между работой и личной жизнью возможно. Для этого вы должны поменять свои привычки и образ мышления.

1. Определите причины зависимости

Определите причины вашей зависимости от работы. Обычно люди не повторяют одно и то же действие, если не получают от него выгоды. Вы остаетесь в офисе допоздна, чтобы избежать семейных проблем дома? Или огромный список дел в вашем ежедневнике — это лишь более глубокая психологическая потребность убедиться в своей значимости?

2. Поймите, чего вам стоит ваш трудоголизм

Будьте честны с собой и ответьте на вопрос, чего вам стоит трудоголизм. Поговорите с друзьями и семьей о том, какое влияние на них оказали ваши привычки. Спросите, какие перемены они хотели бы увидеть. Вместо того, чтобы критиковать вас, они скажут, как сильно по вам скучают и хотят видеть вас счастливым.

3. Не будьте строги к себе

Не вините себя, если вдруг не выполнили какой-то пункт из списка дел. Вы не лентяй, если возьмете отгул. Ловите себя на таких мыслях и пресекайте их.

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Не будьте строги к себе. Давайте себе поблажки. Вы не идеальны, вы человек. Перестаньте говорить «я должен». Замените фразу «я занят» на «я сфокусирован». Говорите себе только те вещи, которые скажете близкому другу.

4. Представьте лучшую версию себя

Вы сонно смотрите в монитор компьютера и сидите, сгорбившись? Или вы расслабились, отдохнули и с интересом выполняете задание, которое раскроет ваши сильные стороны? Попробуйте упражнение «лучший я». Его суть заключается в том, чтобы представить, каким бы вы хотели видеть себя в будущем во всех аспектах жизни: работа, учеба, отношения, семья. В течение 15 минут записывайте на лист бумаги все свои мысли на этот счет. Так вы сможете понять, что сделает вас счастливым, и двигаться в этом направлении.

5. Установите границы

Установите четкие границы между работой и отдыхом. Это особенно важно, если вы работаете из дома. Научитесь чаще говорить «нет». Не позволяйте стрессу и переживаниям руководить вами. Обсуждайте обязанности и ясно выражайте свои ожидания.

6. Составьте расписание своего дня Начинайте день с утреннего ритуала, после которого вы будете чувствовать себя заряженным. Это сформирует чувство самоконтроля и уверенности, и вы сможете прожить день максимально продуктивно. На каждый вечер планируйте приятное занятие, чтобы у вас была причина уйти домой вовремя. Не забывайте, ваш вечерний ритуал должен помогать вам перезарядиться и настроиться на следующий день.

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7. Контролируйте стресс

Прямо сейчас работа — механизм преодоления препятствий, который помогает вам избежать неприятных чувств. К счастью, вы можете научиться управлять сложными эмоциями. Задайте себе несколько вопросов:

Вы голодны?

Вы злы?

Вы одиноки?

Вы устали?

Эта практика широко применяется при восстановлении после зависимости. Это эффективный способ для самоконтроля, чтобы вы могли принимать решения, которые принесут вам пользу, и контролировать себя.

8. Обратитесь за помощью

Многие клиенты Мелоди предпочитают называть периоды «простоя» периодами восстановления. Это помогает им быть более активными и они лучше понимают, как распланировать это время.

Если трудоголизм начинает оказывать негативное влияние на вашу жизнь, обратитесь к специалистам за помощью.

Помните, что изменения происходят медленно. На то, чтобы сформировать привычки трудоголика, уходят долгие годы жизни. Чтобы их изменить, потребуется еще больше времени. Будьте терпеливы. В вашей жизни должно быть место не только работе.

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