Поисковики Екатеринбурга собирают запросы на восстановление воинского пути солдат

ЕКАТЕРИНБУРГ. В преддверии Дня Победы в Екатеринбурге проходит акция «Вспомнить всех поименно». Об этом АПИ сообщили в информационно-аналитическом департаменте администрации города.

Ее цель — привлечение внимания жителей города к человеческим историям, истории подвига участников Великой Отечественной войны. Организаторами проекта выступили Комитет по молодежной политике Администрации города Екатеринбурга и отдел по делам молодежи Администрации Октябрьского района.

В ходе акции поисковые отряды уральской столицы «Ровесник» МБУ ДО «ЦВР „Спектр“ и СРО „Поисковое движение России“ соберут запросы от жителей Екатеринбурга на поиск информации о пропавших без вести родственниках и восстановлении воинского пути солдат, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 9 мая с 11.00 до 20.00 на площади 1905 года волонтеры также расскажут горожанам о возможности самостоятельного поиска таких сведений с помощью информационных баз данных. В акции участвуют 100 волонтеров, каждый из которых прошел соответствующее обучение.

»Если у Вас есть родные, погибшие или пропавшие без вести в годы Великой Отечественной войны, Вы можете заполнить карту запроса, предоставив известную Вам информацию о погибшем. После получения данных, волонтеры акции приступят к поиску информации в электронной Книге памяти Свердловской области. После сбора заявок 9 мая поисковую работу продолжат участники поискового отряда Центра внешкольной работы «Спектр», сделав запросы в соответствующие органы и инстанции для подготовки полной информации, которая будет собрана и передана заявителю. Каждая анкета тщательно обрабатывается, специалисты архивного отдела поискового отряда Центра «Спектр» направляют множество запросов в различные инстанции — зачастую поисковая операция может длиться несколько лет, но эта работа не напрасна. Горожане смогут получить информацию о родственниках и после 9 мая, но для этого им необходимо будет обратиться с запросом в ассоциацию патриотических отрядов «Возвращение», — рассказали в Комитете по молодежной политике Администрации города Екатеринбурга.

Акция пользуется популярностью среди жителей и уже приносит существенные результаты. Например, в 2016 году было собрано более 1200 заявок от жителей города Екатеринбурга, установлено 46 имен пропавших без вести солдат, и ведется подготовка документов для вручения судеб родственникам военнослужащих. 13 семей получили информацию о месте захоронения своего родственника и смогли посетить могилу бойца. В 2017 году было собрано 1265 заявок, установлены 16 имен и 64 судьбы воинского пути.

Контактные телефоны: (343) 251-60-88 (Центр «Спектр»). Заполненную карту запроса можно принести в день проведения акции 9 мая 2018 года для более подробной консультации специалистов или отправить по электронному адресу vvp1945-2016@mail.ru.

Это неполный текст новости