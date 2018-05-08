Необычный сын Булановой отметился на шоу Кудрявцевой

Татьяна Буланова стала очередной звездной гостьей ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В передаче принял участие и 25-летний сын певицы Александр, чья необычная внешность произвела неизгладимое впечатление на зрителей.

Татьяна Буланова появилась перед Лерой Кудрявцевой в черном балахоне, изюминкой которого стал необычный воротник по типу мельничный жернов. Завершали образ стильная прическа и яркий макияж. На ток-шоу популярная исполнительница рассказала о зарождении романа со своим будущим вторым мужем, футболистом, а ныне тренером Владиславом Радимовым

Интересно, что свое увлечение Буланова тщательно скрывала от на тот момент супруга, своего продюсера Николая Тагрина. «Официально в браке мы прожили 13 лет», — отметила артистка, давая понять, что их с Николаем отношениям гораздо больше.

Когда Татьяна ушла от мужа к Владиславу, тот смог ее простить. А вот дружбу сына Александра с соперником посчитал настоящим предательством. Тагрин не общался с наследником на протяжении семи лет. «Он очень переживал, конечно», — отметила Татьяна Буланова.

Интересно, что в студии появился и сам Александр. Он так прокомментировал непростые отношения с отцом: «В последние пару лет медленно, но верно идем на контакт». Отрывки из новой передачи, которая увидит свет лишь 12 мая, уже находятся в свободном доступе в интернете. некоторые пользователи уже успели оценить новых гостей Леры Кудрявцевой.

В частности, зрители отметили необычный внешний вид старшего сына Татьяны Булановой. «ничего себе сынок у булановой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)», «Это сын Тани Булановой?», «Чет больно толстый сынок у Булановой (», «Не думал, что у Булановой такой импозантный сын)», «Себя одела, а сына чего нет?», «Сынок мог бы для съемок и приодеться. Мать вон вся расфуфыренная сидит», — высказались пользователи Сети.