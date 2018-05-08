Идущие по следу. Великолукские волонтеры ищут пропавших людей

О том, как идут поиски, и что заставляет молодых женщин, волонтеров поисково-спасательного отряда «След», бросать все семейные дела и отправляться туда, где они нужны, «АиФ-Псков» побеседовал с руководителем отряда Мариной Котюковой.

Группа из двоих

— Марина, замечательно, что у нас в регионе есть такие люди, как вы, что есть поисково-спасательный отряд «След». Как давно вы этим занимаетесь?

— Несколько лет назад потерялся мой родственник. Когда я поняла, что полиция прекратила его искать и не прикладывает никаких усилий, то стала искать сама и нашла. С тех пор и занимаюсь поиском людей.

— Сколько человек в вашем «Следе»?

— Двое. Я и Лариса Болдова. Она тоже кинолог. Я ей помогала собаку обучать. Прошлой зимой именно ее собака нашла человека. Примерно 2,5 года назад погиб мой пес, с которым работала, возникла идея организовать группу, обучить чьих-то собак. Несколько девочек пришли, потом перестали заниматься, осталась одна Лариса. Вместе с ней мы эти два с половиной года и работаем.

— А в повседневной жизни чем занимаетесь?

— Лариса работает в страховой компании, а я … три недели назад уволилась из полиции, где служила кинологом. Ушла оттуда только по одной причине — не устраивал график сутки через сутки, когда дети постоянно по бабушкам. Дочке 4,5 года и ей мама нужна каждый день. Муж сказал: «Все, хватит. Как искала потеряшек, так и будешь, только давай без полиции». Как я раньше помогала полиции, выезжала на разные преступления, не только на потеряшек, так и буду выезжать. Да, мне денег не платят, но и работать туда шла не из-за денег, а потому что интересно было.

"Встаньте и помогите!"

— Что самое тяжелое в поисках? Физическая нагрузка? Ночные выезды?

— Вот вчера Настю нашли, а в тех кустах, где тело находилось, собака беспокоилась еще неделю назад. А только ничего не видно, подойти не было возможности, пока вода не упала. Приехала домой в 11 вечера, а в группе с соцсетях уже чуть ли не сотня вопросов от любопытных, просят подробности рассказать. Хотите знать? Встаньте и помогите, но таких

желающих не много. И самое неприятно, когда меня начинают обсуждать, переходя на личности, да еще и советы дают, что ж плохо смотрела раньше, почему эти кусты не обошла. Вот это очень неприятно.

Но пусть обсуждают, может, задумаются, скажут ребенку своему или бабушке: в лес не ходи, к воде не подходи. Может, чем-то эта болтовня поможет.

— Ваша «помощница» какой породы?

— Бельгийская овчарка по кличке Бэлль.

— Ведете какой-то учет найденных людей, или, сколько раз выезжали на поиски?

— Точно сказать не могу, конечно. Не веду, но как-то прикидывала — участвовала примерно в 200 операциях.

— Что заставляет вас выйти из дома, когда стиральная машина запущена, котлеты жарятся, а рядом дети, муж?..

— В полиции это было работой. А когда потерялся близкий человек, и когда поняла, что никто его искать не будет, никто не поднимется с дивана, кроме добрых людей и никто тебе больше не поможет…

Мы ездим бесплатно. За свой счет собак учим, бензин покупаем, никто не помогает ни спонсоры, ни государство, это полностью взятая на себя социальная ответственность. Моя мама медик, научила, что людям нужно помогать. Она работает в детской реанимации и даже, когда не ее смена, но поступил ребенок, и не могут капельницу ему поставить, она встает и идет. И я встаю и еду, понимаю, что кроме меня никто не встанет. Потому, что мне самой это надо.

— Как вы узнаете о пропавших людях?

— В первую очередь родственники звонят в полицию, а они уже — мне в любое время суток. Потому что на юге области просто нет собак, обученных на поиск.

— Настю искали 40 человек…

— Это сначала, потом все меньше, и последние разы мы ходили втроем.

Да, на детей откликаются. А если бабушка в лес ушла и пропала, никто и никогда не отзовется.

В болтах с заросшим лесом

— «Спасибо» вам спасатели говорят?

— Вчера сказали.

— А родственники?

— Бывает, родственники считают, что им весь мир обязан, а они должны сидеть и нервировать полицию и волонтеров. Но в основном это все же слова благодарности. Люди в этом состоянии зачастую не понимают, что говорят. Мы прекрасно понимаем это, и достаточно лояльно относимся к острым высказываниям.

— Но молодежь-то отзывается?

— На поиски Насти с нами мальчик ходил, 11-классник из 10-й школы. Я ему: «Не могу тебя взять, ты несовершеннолетний!» Так он на сбор пришел с мамой, она выдала письменное разрешение, что с нами отпускает. Он периодически с нами ходит. Просто это 17-летний человек, у которого есть сострадание. А мир сейчас такой, что людям лишь бы поговорить в соцсетях…

— Но людям тяжело, наверное, физически, вы спортсменка, а они — нет!

— Скорее всего, им не интересно, потому что думают: вышли и сразу же результат.

— На юге области и леса дремучие, непроходимые…

— Бывает, и в парковом лесе потеряются, но в основном в болоте. В прошлом году под Куньей мужчину искали. Там болота с заросшим лесом, а вокруг пустые деревни с заброшенными домами. Так по лесу с топорами пробирались, чтобы пройти.

— Со спасенными вами людьми поддерживаете отношения?

— С вызволенными из лесов бабушками-дедушками особо не подружишь. А вот с их родственниками, с которыми на поиски выходили, и не важен исход, да, продолжаем общаться. Как-то пожилого человека искали в непроходимом лесу, его поиски не увенчались успехом. У человека были с психикой проблемы. Он намеренно уходил от нас, причем мы нашли его собаку, удочку, одежду… Ему казалось, что он от немцев убегает. Вот с его родными общаюсь. И с другими тоже, в интернете переписываюсь, например, с вдовой мужчины, который утонул на «Ниве» в прошлом году, их дочке всего второй годик…

— Как волонтеров находите, через Интернет?

— В основном — да, есть друзья, знакомые, которые лично меня знают. Они откликаются на мой призыв. Эти люди относительно подготовлены.

— Значит, не всех берете?

— Только после обязательной беседы, тестирования на предмет психологической уравновешенности. Мы несем ответственность за тех, кого берем с собой и не можем допустить того, чтобы поисковик потерялся или ему стало плохо.

— У вас нет желания служить в спасательном отряде?

— Нет. В системе поработала и пришла к выводу, что как гражданское лицо я приношу гораздо больше пользы, нежели находясь при погонах и в звании.

— У вас боевой характер!

— Иначе в нашей работе нельзя!