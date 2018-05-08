«Всё что осталось — копия снимка»: в Челябинске «оживили» фотографии фронтовиков

На сайте проекта «Живая Победа» опубликовали переснятые с участием челябинцев фотографии фронтовиков. В таких же позах и максимально похожей одежде внуки и правнуки участников Великой Отечественной войны вошли в образы своих родственников, которые были на передовой или трудились в тылу. Каждую фотографию сопровождают семейные истории. Предлагаем посмотреть результаты работы и почитать фрагменты воспоминаний.

Общегородской кадр был сделан на заводе ЧТЗ

— Эту фотокарточку с фронта бабушка Пелагея получила, когда дед был уже комиссаром батареи. Дед получил осколочное ранение на передовой. 27 октября 1942 года он скончался после операции в Саратовском госпитале. Я никогда не видел деда, но продолжил военную династию, правда, уже в воздухе — 36 лет прослужил в военно-транспортной авиации ВВС и также дослужился до майора. Мой отец был штурманом-инструктором в Челябинском высшем военном краснознамённом авиационном училище штурманов. А мой сын, окончив Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков, сегодня уже в третьем поколении служит Родине.

Клара Гедебрехт:

— На фотографии моя бабушка Нина Баикина со своим другом Михаилом Сорокиным , который ухаживал за ней. Она студентка Челябинского педагогического института, он курсант первого набора Челябинского высшего военного Краснознамённого училища штурманов. Беззаботный 39-й год — на водной станции молодёжь гуляет, веселится и фотографируется на память. В тот день фотоаппарат в руках держал будущий муж Нины и мой дед Николай. Влюблённый однокурсник Михаила не растерялся, когда друг дал понять бабушке, что первым делом самолёты, ну а девушки потом.

Григорий Токарев:

— Я музыкант. И когда я начинаю играть «Катюшу», с первых же аккордов вспоминаю дедушку. Он всегда запевал её за столом или за рулём, как душа просила.

Юлия Николаева:

— «Она слишком красивая для тебя!» — так напрямую говорили Ивану Суслову однополчане, когда моя бабушка Лидия отправила ему на фронт свою фотокарточку. Друзья дали пищу для сомнений, но влюблённые продолжили переписку. Ведь этот снимок боец сделал сам! Бабушка с дедушкой были знакомы 78 лет, 66 из которых прожили в браке.

— Этот снимок моей бабушки был сделан накануне нового 1945 года в Польше, в деревне Августово, где передвижная радиостанция Тамары остановилась по пути из Прибалтики в Германию. О капитуляции фашистской Германии моя бабушка узнала одной из первых. В ту историческую ночь она приняла это победное сообщение. Праздновать в Берлине было некогда, работали, как на передовой — только успевали передавать сообщения во все концы.

— Моя прабабушка — ребёнок войны. Когда фашисты напали на Советский Союз, ей было десять лет. В июле 1941-го отца забрали в учебку, на фронт он ушёл танкистом, а уже в октябре пришла похоронка. Из-за плохой погоды боец получил воспаление лёгких и умер от осложнений на станции Орехово-Зуево. Мать осталась одна с четырьмя дочерьми. Маша была старшей, а потому воспитывать и нянчить младших сестёр пришлось ей самой. Школу сёстры забросили не потому, что было некогда, ходить было не в чём. Одни лапти на всех.

Анна Золотухина:

— В годы войны двоюродная прабабушка заболела тифом, и она лишилась своей косы в руку толщиной, что мы видим на этой фотографии. А новые волосы отрасли кудрявые. После войны обе сестры пошли работать малярами.

Мария Храмова:

— Для поволжских немцев, как и всего советского народа, Великая Отечественная война стала настоящей трагедией. Старших братьев моей бабушки Аллы Яковлевны не взяли в ряды защитников Родины по политическим мотивам, и им пришлось пойти в партизаны. Когда фашисты на 46-й день войны оккупировали Котовск в Одесской области, то старших братьев расстреляли на месте. Остальных пленили и вывезли на территорию Германии в трудовые лагеря. Там бабушка с мамой, сестрой и младшим братом ютилась до конца войны прямо под крышей вокзала. Дождавшись победы, они вернулись в родную Одесскую область, где в конце 1945 года и сделана эта фотокарточка. Счастье свободы было недолгим. По возвращении на родину поволжских немцев, как врагов народа, сослали в советские лагеря.

Валерия Конкина:

— В Челябинск родные бабушки перебрались в 1939 году после семейной трагедии. На берегу Чёрного моря мама маленькой Леры погибла под колёсами автобуса, спасая старшую дочь. Та играла на обочине дороги. Вместе с дочками и тёщей овдовевший отец перебрался на Урал на заработки, где сошёлся с женщиной, у которой на руках тоже было двое детей. Наступившая война разлучила только что образовавшуюся семью. Мачеху направили в трудовую армию, а дети перебивались как могли — крошками. Бабушка вспоминала, что ей всегда хотелось кушать. Когда дома варили суп из пшёнки, казалось, что брату или сестре подливали гуще, чем ей. С этим впечатлением голодного детства она боролась всю жизнь.

— Всё, что осталось от старшего брата моего деда, копия вот этого снимка. Когда младшему Ивану было пять лет, совершеннолетнего Тимофея призвали на фронт. В ходе Варшавско-Познанской операции при освобождении польского города Быдгощ в январе 1945 года Тимофей Иванович получил ранение в шею и умер от потери крови. Председатель родного зерносовхоза пожалел мать семерых детей и не показал похоронку. Страшную весть сообщил лишь старшим дочерям. Но материнское сердце не обманешь. Женщина, чувствуя беду, замкнулась в себе и перестала разговаривать. Не обронив ни слова, она тихо умерла в октябре 45-го.

Прочитать полную версию историй, а также посмотреть фотографии, сделанные в других городах, можно на сайте проекта. О том, как проходили съёмки в Челябинске, читайте в нашем материале.