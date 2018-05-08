«Ты же выжил, солдат» Участники автопробега поздравили 150 свидетелей войны

За годы Великой Отечественной войны на фронт из Красноярского края было призвано около 460 тыс. человек. Тогда это была четвёртая часть его населения. 165 тыс. из них погибли или пропали без вести. Сегодня в крае проживают чуть более тысячи свидетелей той кровопролитной войны. Поэтому так важно успеть сказать им спасибо.

«Не дай бог вам пережить такое!»

Команда « АиФ на Енисее» с друзьями, артистами и партнёрами вернулась из автопробега «Поздравь ветерана с Победой!». В этом году мы проехали по шести восточным районам и даже добрались до северных Богучан. Это почти 2 тыс. км по трассе и около 500 км по бездорожью, чтобы заехать в маленькие деревни, где проживает хотя бы один ветеран.

За три дня в 15 населённых пунктах наша команда поздравила 150 ветеранов, узников, блокадников и тружеников тыла. Везде нас ждал тёплый приём, полные залы. И неважно, где проходили эти встречи: в Доме культуры, библиотеке, на крыльце или у ворот дома ветерана. Они были очень трогательными. Вместе с фронтовиками мы пели песни, смеялись и плакали, слушая их истории. Ведь этим людям пришлось пережить такое, что нам и не снилось. И когда они рассказывали эпизоды своей фронтовой жизни, даже в глазах суровых мужчин появлялись слёзы. А ведь в нашей команде было много офицеров, прошедших горячие точки уже в мирное время.

Эти три дня вспоминать мы будем ещё долго. Невероятные встречи с настоящими героями, которых осталось совсем мало. Но, несмотря на возраст (самым молодым 90 лет) и болячки, они и сегодня демонстрируют сильный характер, жизнелюбие, доброту. И всё время повторяют: «Не дай Бог вам пережить такое!»

Тост за сибиряков!

Первую остановку мы сделали в пос. Берёзовка. На аллее Славы нас встречали жители посёлка и труженики тыла. А у себя дома ждал гостей наводчик Александр Воронов

29 апреля ветерану исполнилось 93 года, но он до сих пор помнит все параметры своей пушки, из которой бил врага, без запинки называет и калибр, и дальность стрельбы. Помнит, как таскали на себе орудие весом чуть меньше тонны. В доме на самом видном месте фотография пушки — подарок и дань уважения от родных. Призывался рядовой Воронов из Емельяновского района 12 января 1943 года. А воевал в составе 1-го Украинского фронта, в 151-й Жмеринско-Будапештской Краснознамённой дивизии. Прошёл всю Украину от Белой Церкви до Ужгорода, потом была Польша, Чехия, Венгрия. Получил два лёгких ранения. А 28 декабря 1944 года в бою за Будапешт снарядом правое бедро раздробило совсем. А руку врачам удалось собрать по кусочкам. Семь месяцев Александр Сергеевич пролежал в госпитале. Там же встретил весть о Победе. «Как сейчас помню: мы по радио слушали выступление Сталина, — и вот тут в глазах у ветерана появились слёзы. — Его слова: „Первый тост поднимаю за русский народ, за сибиряков, которые одержали победу под Москвой и под Сталинградом!“

P. S. Когда мы вернулись из автопробега, в редакции раздался звонок. Звонила женщина из Сосновоборска, который находится в 20 км от Красноярска. „Вы поздравляете ветеранов. Наш отец тоже участник войны, ему 103 года. Приезжайте!“ И уже во вторник наша команда отправилась поздравлять героя.