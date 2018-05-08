«Заставили встать на колени и положить руки на землю»: ростовчанину во время квеста отрубили палец

В донской столице полиция начала проверку после того, как ростовчанин лишился среднего пальца правой руки. 24-летний продавец вместе с товарищами накануне, 7 мая, отправился в заброшенное здание на Курской, чтобы пройти там квест «Психоделика».

По словам подруги потерпевшего, ребята выбрали средний уровень сложности.

— В какой-то момент в зал зашел переодетый актер. У него в руках был настоящий топор. Он сказал Евгению (имя изменено. — Прим. ред.) встать на колени и положить руки на землю. Затем актер стал махать около рук топором и в какой-то момент отрубил палец, — рассказала корреспонденту 161.ru приятельница потерпевшего.

По словам друзей Евгения, у организаторов квеста не оказалось в наличии даже аптечки. Участники опасной игры сами вызвали скорую помощь и доставили Женю в больницу.

Спасти палец врачам не удалось, более того, хирургу пришлось отрезать еще часть плоти, чтобы не началось заражение.

Женя написал заявление в полицию. В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили факт случившегося и сообщили, что сейчас идет проверка.

Организаторы «Психоделики» в беседе с корреспондентом 161.ru заявили, что квест временно закрыт. На вопрос о том, правда ли, что актер отрубил клиенту палец, собеседник ответил… советом.

— Спросите у того парня. Мы не знаем, что происходит, что случилось. Мы никаких комментариев не даем, — заявил один из организаторов игры, после чего бросил трубку.