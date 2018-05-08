10 самых необычных зданий мира

Москва, 8 мая — «Вести. Экономика». Современная архитектура иногда поражает воображением создателей или развитием технологий, а иногда и ужасает. Современные здания могут вызывать самые разные эмоции, однако им нельзя отказать в креативности. Ниже мы расскажем о 10 самых странных и завораживающих зданий, построенных недавно. 1. Здание-жираф, Париж, Франция

Французская студия Hondelatte Laporte Architectes представила проект детского сада в Париже. Особое внимание привлекает к себе огромное скульптурное изображение желтого жирафа, которая служит опорной колонной, так как буквально пронизывает здание. «Идея в том, чтобы оживить городской пейзаж с помощью воображения ребенка», объясняет Hondelatte Laporte Architectes. Этот удивительный проект получил название Nativity of the Giraffe. 2. Dubai Frame, Дубай, ОАЭ Dubai Frame — новая туристическая достопримечательность Дубая. Огромная рама высотой в 150 метров красуется в парке Zabeel и разделяет старый и новый город. Стоимость проекта оценивается в $43 миллиона. Рама уже успела стать «местом номер один для селфи» среди туристов и местных, а также получила звание «самой большой рамы в мире» 3. Атомиум, Брюссель, Бельгия

Атомиум — одна из главных достопримечательностей и символ Брюсселя. Атомиум был спроектирован к открытию Всемирной выставки 1958 года архитектором Андре Ватеркейном как символ атомного века и мирного использования атомной энергии и построен под руководством архитекторов Андре и Мишеля Полаков. Высота Атомиума составляет 102 м, вес — около 2400 тонн, а диаметр каждой из девяти сфер — 18 м. Шесть из них являются доступными для посетителей. Сферы соединены между собой трубами длиной 23 м, содержащими эскалаторы и соединительные коридоры. Всего между шарами существует 20 соединительных труб. В средней из них находится лифт, способный за 25 секунд поднять посетителей к ресторану и обзорной платформе, находящимся в верхнем шаре Атомиума. 4. Илинден, Крушево, Македония

Илинден — мемориальный комплекс в Крушево, Республика Македония. Общая площадь мемориала — около 16 гектаров. Памятник имеет форму круглого купола с овальными окнами. Верхние окна сделаны из цветного стекла. Внутри купола находится могила Николы Карева, болгарско-македонского революционера, деятеля македонско-одринской революционной организации, участника илинденского восстания, руководителя Крушевской республики и бюст певца Тоше Проески. Внутренняя часть купола имеет четыре окна, каждый выходит на направление, связанное с Илинденскими событиями. 5. Здание национального совета по развитию рыболовства, Хайдерабад, Индия

Построено в феврале 2012 года, по форме напоминает рыбу. Левый плавник здания служит навесом над главным входом. Ночью, здание подсвечивается голубовато-фиолетовым прожектором и создается впечатление, что оно плывет через Хайдарабад. 6. Выставочный центр Wuxi Wanda Cultural Tourism City Exhibition Center, Уси, Китай

Выставочный центр Wuxi Wanda Cultural Tourism City Exhibition Center расположен в городе Уси в провинции Цзянсу. Архитектурный дизайн в форме чайника выбран в честь знаменитых глиняных сосудов, которыми славится этот регион. 7. Кубический дом, Роттердам, Нидерланды

"Кубический дом" в Роттердаме относится к самым ярким достопримечательностям города. Если сюда прийти — то становится понятно, почему: поднятые над землей и перевернутые под странным углом дома-кубики на опорах до сих пор выглядят авангардно. Идея проекта возникла в начале 70-х. Принадлежала она местной городской администрации и состояла в том, чтобы заполнить мост над большой транспортной магистралью жилыми зданиями, которые будут использоваться как муниципальное жилье. Заказ получил архитектор Пит Блом, и, по его идее, должна была получиться «деревня из хижин на деревьях». Хижины на деревьях строили во многих частях мира, а вот сделать это все по современным технологиям, объединить в целый воздушный поселок и повернуть здания под углом к земле придумал именно Блом. Планировалось создать 55 домов, школу, несколько магазинов и еще некоторые коммуникации, стройку начали в 1982 г., но проект так и не был закончен — возвели всего 38 домов. 8. Танцующий дом, Прага, Чехия

Танцующий дом — офисное здание в Праге в стиле деконструктивизма, состоит из двух цилиндрических башен: нормальной и деструктивной. Танцующий дом является архитектурной метафорой танцующей пары. Одна из двух цилиндрических частей, та, что расширяется кверху, символизирует мужскую фигуру (Фред), а вторая часть здания визуально напоминает женскую фигуру с тонкой талией и развевающейся в танце юбкой (Джинджер). Как и многие деконструктивистские сооружения, резко контрастирует с соседствующим цельным архитектурным комплексом рубежа XIX—XX веков. 9. Центр дизайна Шарпа, Торонто, Канада

Центр Дизайна Шарпа спроектировал известный британский архитектор Уилл Олсоп. В 2004 году он реализовал свои самые смелые фантазии в самом сердце Торонто, где повсюду переплетается многообразие культур. Центр дизайна Шарпа, названный в честь основных благотворителей Розали и Айседора Шарп, является замечательным дополнением Колледжа искусства и дизайна Онтарио. Он похож на белую прямоугольную коробку (высотой в 9м, шириной в 31м и длиной в 84м) с черно-белым «пикселированным фасадом». Этот огромный квадрат стоит на 12-и разноцветных опорах на высоте 26 метров над землей. Каркас здания состоит из громадных стальных конструкций. Неотъемлемой частью дизайна является освещение, которое фантастическим образом меняет настроение и характер здания днем и ночью. С наступлением темноты специально разработанное внешнее освещение создает впечатление парящей в воздухе черно-белой коробки со случайно разбросанными разноцветными вкраплениями. 10. Здание Селфриджес, Бирмингем, Великобритания

Это здание, выполненное в современном стиле био-тек, было спроектировано архитектурным бюро Future Systems. Необычная плавная форма сооружения кажется бескаркасной и гибкой, словно морская волна. Алюминиевые диски, которыми усыпано почти все здание днем играют на солнце, переливаясь подобно рыбной чешуе.