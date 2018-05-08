Татьяна Буланова рассказала, почему ее сын 7 лет не общался с отцом 

Известная певица Татьяна Буланова стала героиней телепередачи «Секрет на миллион». Программа увидит свет в грядущую субботу, однако ее фрагменты уже появились в Сети. В эфире артистка среди прочего рассказала, что ее сын 7 лет не общался с родным отцом.
Дело в том, что еще будучи в браке с экс-супругом, Татьяна Буланова начала отношения с футболистом и тренером Владиславом Радимовым. Сын певицы сумел подружиться с новым избранником мамы, и этого никак не мог простить мальчику его отец.
Сейчас, по словам самого Александра, его отношения с папой налаживаются:
В последние пару лет медленно, но верно идем на контакт,
— сообщил он, появившись в студии.
Напомним, сын Александр родился в 1993 году, в первом браке Татьяны Булановой — со звукорежиссером и продюсером Николаем Тагриным. В 2007 году певица стала мамой во второй раз: на свет появился ее младший сын Никита. Мальчик родился во втором браке звезды — с футболистом и тренером Владиславом Радимовым (в 2016 году артистка сообщила о расставании с экс-супругом).
Недавно Татьяна Буланова призналась, что уже готова к внукам.
Фото: Instagram
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