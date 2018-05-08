Известный российский специалист аюрведы выступит на Куусинена

В Центре индийской культуры в ближайшее воскресенье, 13 мая, пройдет очередной семинар известного в России специалиста аюрведы Бориса Рагозина. Вторая встреча будет посвящена пище, физической активности, отдыху и такому важному понятию как гуны (качества).

— Доктор Рагозин даст практические рекомендации, которые помогут вам понять, сколько пищи вам необходимо для поддержания энергии и здоровья, как пища способна влиять на агни (огонь пищеварения), а также расскажет о комбинации различных блюд и их воздействии на организм, — отметили в администрации центра.

Участники смогут понять, каким видом спорта им лучше заниматься и как отдыхать в соответствии со своими особенностями, пожеланиями и возможностями.

Посетить встречу может каждый желающий. Для участия необходима регистрация по ссылке: http://ayurvedaragozin.tilda.ws/.

Начало в 12.00. Центр индийской культуры расположен на Куусинена, 19А. (то)