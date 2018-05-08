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Известный российский специалист аюрведы выступит на Куусинена
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Известный российский специалист аюрведы выступит на Куусинена 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В Центре индийской культуры в ближайшее воскресенье, 13 мая, пройдет очередной семинар известного в России специалиста аюрведы Бориса Рагозина. Вторая встреча будет посвящена пище, физической активности, отдыху и такому важному понятию как гуны (качества).
— Доктор Рагозин даст практические рекомендации, которые помогут вам понять, сколько пищи вам необходимо для поддержания энергии и здоровья, как пища способна влиять на агни (огонь пищеварения), а также расскажет о комбинации различных блюд и их воздействии на организм, — отметили в администрации центра.
Участники смогут понять, каким видом спорта им лучше заниматься и как отдыхать в соответствии со своими особенностями, пожеланиями и возможностями.
Посетить встречу может каждый желающий. Для участия необходима регистрация по ссылке: http://ayurvedaragozin.tilda.ws/.
Начало в 12.00. Центр индийской культуры расположен на Куусинена, 19А. (то)
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