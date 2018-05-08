20 смешных иллюстраций до и после, в которых вы узнаете себя

До и после кофе (верхнее фото)

Фотографии и рисунки из серии до и после всегда пользуются большой популярностью. Процесс изменений завораживает. Барселонская художница Начо Диас (Nacho Diaz) умело использовала эту тему, создав целую серию комиксов, на которых различные предметы, символизируя людей, наглядно показывает, как меняется человек до и после чашки кофе, до и после новой стрижки, до и после получения зарплаты и других жизненных перемен. В добрых и юмористических рисунках Начо каждый обязательно найдёт себя.

До и после зарплаты До и после душа До и после бритья До и после макияжа До и после стрижки До и после селфи До и после диеты До и после целого дня на пляже До и после ванны До и после мейкапа До и после визита к бабушке До и после сна До и после Рождества До и после того, как ребёнок сказал тебе «сэр» До и после утреннего кофе До и после переходного возраста До и после того, как попробовал мексиканскую кухню До и после важного проекта Ну и наконец, чего боится человек, будучи ребёнком, а чего пугается, став взрослым: до — привидение, после — понедельник