Сильнейший человек России отмечает день рождения в Саратове

Саратовскому силачу Вячеславу Максюте 8 мая исполнилось 44 года. Об этом атлет сообщил своим подписчикам в социальных сетях.

«Каждый год 8 мая я верчусь в турбо-режиме. Казалось бы, в День Рождения можно устроить себе выходной! Но только не человеку, у которого столько хороших друзей. Колесю по городу и собираю подарки и поздравления. Айфоном уже можно вскипятить себе стаканчик чая!

Спасибо Вам, всем и каждому, за добрые слова, прямо бальзам на душу! И заряд хорошего настроения ещё на 365 дней. А сейчас меня ждут самые мои главные люди. Отравляюсь в дом своего детства, где всегда на День Рождения пахнет цветущими яблонями и маминым фирменным медовиком. Семейные традиции бесценны! Для остального есть Мастеркард, друзья. Люблю вас!» — написал тронутый многочисленными поздравлениями знаменитый именинник.

Свой пост Максюта сопроводил эмоциональными фото, на которых он предстал в образе колбасного короля. Не секрет, что силач из Саратова — большой поклонник мяса и мясных деликатесов.