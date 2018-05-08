Ещё
Сильнейший человек России отмечает день рождения в Саратове
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сильнейший человек России отмечает день рождения в Саратове 

Новости Саратова 51 минуту назад
Фото: Новости Саратова
Саратовскому силачу Вячеславу Максюте 8 мая исполнилось 44 года. Об этом атлет сообщил своим подписчикам в социальных сетях.
«Каждый год 8 мая я верчусь в турбо-режиме. Казалось бы, в День Рождения можно устроить себе выходной! Но только не человеку, у которого столько хороших друзей. Колесю по городу и собираю подарки и поздравления. Айфоном уже можно вскипятить себе стаканчик чая!
Спасибо Вам, всем и каждому, за добрые слова, прямо бальзам на душу! И заряд хорошего настроения ещё на 365 дней. А сейчас меня ждут самые мои главные люди. Отравляюсь в дом своего детства, где всегда на День Рождения пахнет цветущими яблонями и маминым фирменным медовиком. Семейные традиции бесценны! Для остального есть Мастеркард, друзья. Люблю вас!» — написал тронутый многочисленными поздравлениями знаменитый именинник.
Свой пост Максюта сопроводил эмоциональными фото, на которых он предстал в образе колбасного короля. Не секрет, что силач из Саратова — большой поклонник мяса и мясных деликатесов.
Новости Саратова: последние новости
Блогер Мукаддас Бибарсов: В Саратовской области открыли новую мечеть Четвероклассница в Вольске поставила на уши весь город Саратовец похитил из магазина 39 пачек сливочного масла
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актриса пришла без нижнего белья на религиозный бал4
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х66
Звезда ТВ довела до тошноты «голыми» фотографиями22
Летучая показала «персик» в красном бикини41
Что стало с Татьяной Овсиенко17
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
08:43
Какими будут звезды в старости
Красота
06:26
Как понять, что ты тупой
Психология
04:21
Только роботов принимают на работу в ресторан
Еда
03:43
Раскрыли секреты мужчин, которые привлекают женщин
Психология
05:52
«Голые» джинсы» завоевывают улицы.
Мода
07:33
Что стало с Татьяной Овсиенко
Звёзды
06:14
Фильмы, из-за которых звёзды поженились
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение