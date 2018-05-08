Более ста жителей района Измайлово посетили праздник «Весенняя капель»

Праздник под девизом «Если скучно стало жить, надо что-то натворить»прошел в одном из дворов на Никитинской улице.

В Измайлове в преддверии майских праздников более ста жителей района посетили дворовый праздник, который организовывал коллектив Центра культуры и спорта «Измайлово».

Дети и взрослые приняли в этот день участие в творческих мастер-классах и спортивных состязаниях, которые проводили для москвичей преподаватели и тренеры ЦКС «Измайлово». В завершении праздничного мероприятия все дружно запустили мыльные пузыри.

Счастливая детвора, а также их мамы и папы с грустью покидали праздник. Они дружно попросили организаторов проводить как можно чаще подобные дворовые праздники, тем более сейчас, когда наступила долгожданная весна.