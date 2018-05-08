Кара Делевинь приручила льва в новой кампании TAG Heuer

На снимках Кара , со стоящим за ее спиной львом Ваеце, демонстрирует силу и женственность, хрупкость и достоинство.

Рекламная кампания призывает к уважению и защите диких животных. Съемки проводил фотограф Дэвид Ярроу, специализирующийся на работе с исчезающими видами диких животных. «Я давно мечтала поработать с дикими животными, особенно со львами! Благодарю марку TAG Heuer за совместную работу над этой кампанией», — прокомментировала сотрудницество Кара.

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Фото: архивы пресс-служб