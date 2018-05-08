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Кара Делевинь приручила льва в новой кампании TAG Heuer
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Кара Делевинь приручила льва в новой кампании TAG Heuer 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
На снимках Кара, со стоящим за ее спиной львом Ваеце, демонстрирует силу и женственность, хрупкость и достоинство.
Рекламная кампания призывает к уважению и защите диких животных. Съемки проводил фотограф Дэвид Ярроу, специализирующийся на работе с исчезающими видами диких животных. «Я давно мечтала поработать с дикими животными, особенно со львами! Благодарю марку TAG Heuer за совместную работу над этой кампанией», — прокомментировала сотрудницество Кара.
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Текст: Мария Махова
Фото: архивы пресс-служб
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