«Хорошо смотритесь!»: Борису Корчевникову приписали роман с замужней женщиной

Популярный российский телеведущий и актер Борис Корчевников заинтриговал поклонников новой публикацией в своем микроблоге, спровоцировавшей вокруг его личной жизни множество новых слухов.

Личная жизнь известного ведущего телеканала «Россия 1» Бориса Корчевникова всегда вызывала жгучее любопытство среди его поклонников. 35-летнему мужчине с завидной регулярностью и упорством приписывают все более новые романы, которые на поверку оказываются лишь плодом фантазии интернет-пользователей и не более. Недавно в Инстаграм-аккаунте Бориса появился новый снимок, на котором он позирует рядом с очаровательной голубоглазой блондинкой.

«Это Алена. Каждое утро буднего дня на канале «Спас» она открывает новый день. А по выходным с сестрой Дашей готовит вкусный домашний обед в программе «Две сестры». Приглашения в их большой, полный детского визга дом, я так и не дождался, потому ужинали в городе. Зато обсудили кучу планов на новый сезон», — написал под фотографией телеведущий и генеральный продюсер канала «Спас» Борис Корчевников. Однако поклонников телеведущего, похоже, не смутило то что он явно намекает на семейный статус своей коллеги и наличие в ее доме общих с мужем детей, ведь под снимком один за другим начали появляться различные предположения, главным образом сводящиеся к тому, что у Бориса роман с Аленой.

«А вы хорошо смотритесь» «Это его невеста?» «А вы очень даже смотритесь вместе!» «Все заметили, что она Борису очень нравится, как человек! Он же всегда с нее глаз не сводит» «Симпатия Бориса к ней очевидна» «Какая красивая пара, а когда свадьба?» Напомним, что не так давно интернет-пользователи настойчиво просили Бориса «приглядеться» к юной актрисе Елизавете Арзамасовой. Их совместный снимок в начале декабря прошлого года просто взорвал социальные сети — поклонники обоих артистов практически поженили их, сидя по ту сторону экранов, а ведь Корчевников лишь составил девушке компанию во время проведения премии губернатора московской области «Наше Подмосковье». *** Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!