Российские космонавты развернули на МКС знамя Победы

Космонавты впервые предстали в новых комбинезонах белого цвета с вышивкой в виде стилизованного российского флага, а на груди повязали георгиевские ленточки. У уроженца Севастополя Антона Шкаплерова комбинезон символично дополнен нашивкой герба города, на котором представлены символы его двух оборон — памятник затопленным кораблям и медаль «Золотая Звезда».

Генеральный директор компании «Кентавр-Наука» — производителя одежды для космонавтов — Александр Яров пояснил РИА Новости, что Артемьев и Шкаплеров специально заказали себе «парадные комбинезоны».

"На полет выдается по три комбинезона. По заказу Артемьева и Шкаплерова были сшиты белые костюмы с триколором на груди. Шкаплеров сам севастополец, поэтому он просил нас изобразить с одной стороны триколор, а с другой — герб Севастополя", — рассказал он.

"Война пересекла жизнь каждой семьи, и мы помним всех, кто отдал свои жизни за нас, и нашу свободу. Прошло 73 года, но до сих пор отрываются новые страницы подвигов наших соотечественников. Но у каждого из нас есть свой герой той войны — тот человек, воспоминания о ком наиболее яркие, с кого мы берем пример", — сказал Олег Артемьев.

Его поддержал напарник по экипажу Антон Шкаплеров.

"Мы все люди, представители человечества единой земной цивилизации. И опираясь на свой опыт, понимая ужас, пережитый нашими родителями, каждый из нас обязан сделать всё, чтобы наши дети не знали такого слова — война. С праздником, с днём Победы", — заключил космонавт с борта МКС.