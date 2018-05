Met Gala 2018: Селена Гомес переборщила с искусственным загаром

Очаровательная Селена Гомес, которая за последнее время слышит не мало критики в свой адрес относительно внешности, в очередной раз столкнулась с негативными комментариями. Девушка пришла на бал Института костюма Met Gala 2018 в воздушном платье Coach, которое было создано специально по этому случаю. Для того, чтобы подчеркнуть оттенок наряда визажисты девушки решили добавить побольше бронзатора к ее образу и, к сожалению, не смогли остановиться в нужный момент. Искусственный загар — вещь коварная, особенно для ковровой дорожки, где свет софитов и вспышки фотокамер заставляют кожу сиять еще сильнее, и если она тщательно покрыта бронзатором — беды не избежать. Учимся на ошибках Селены Гомес и никогда такое не повторяем.

it might just be the lighting but Selena Gomez looks like a first year who just discovered fake tan and caked herself in a whole bottle of cocoa brown on her way to her first disco pic.twitter.com/V4fJqITeje

— rachel (@rrrachelsarah) 7 мая 2018 г.