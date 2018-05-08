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Ласковый май: расцветающий Ярославль в десяти фотографиях
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Ласковый май: расцветающий Ярославль в десяти фотографиях 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Май зазеленел. И в город пришла та самая прекрасная теплая весна, когда вечером не хочется спешить домой, а на обеде вот бы лишние полчаса провести на улице. Молодые листочки на деревьях будто светятся изнутри и торопятся зашуметь на ветру. Хочется их трогать, улыбаться и гулять, гулять, гулять… Невозможно пройти мимо и не потрогать свежие листочки
Газон уже готов Одуванчики везде, даже в асфальте
На солнышко повылезали паучки
А шмелей привлекают цветочные ароматы и пыльца
Скоро всё вокруг зазеленеет Город окутала нежная зеленая дымка
Петунии радуются солнышку. И вместе с ними
Листочки будто светятся изнутри
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