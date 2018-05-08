Ласковый май: расцветающий Ярославль в десяти фотографиях 

Май зазеленел. И в город пришла та самая прекрасная теплая весна, когда вечером не хочется спешить домой, а на обеде вот бы лишние полчаса провести на улице. Молодые листочки на деревьях будто светятся изнутри и торопятся зашуметь на ветру. Хочется их трогать, улыбаться и гулять, гулять, гулять… Невозможно пройти мимо и не потрогать свежие листочки
Газон уже готов Одуванчики везде, даже в асфальте
На солнышко повылезали паучки
А шмелей привлекают цветочные ароматы и пыльца
Скоро всё вокруг зазеленеет Город окутала нежная зеленая дымка
Петунии радуются солнышку. И вместе с ними
Листочки будто светятся изнутри