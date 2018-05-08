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Оксана Самойлова рассказала, как добилась идеального тела после трех родов
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Оксана Самойлова рассказала, как добилась идеального тела после трех родов 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@samoylovaoxanaОксана Самойлова рассказала, как добилась идеального тела после трех родовОксану Самойлову (30) в комментариях часто спрашивают, что нужно делать, чтобы добиться столь идеальной формы. У Оксаны почти семь миллионов фолловеров, которые почти ежедневно делают комплименты ее фигуре. Девушка и сама дает для этого повод — в ее Instagram то и дело появляются фото в бикини или из тренажерного зала. На днях Самойлова поделилась с подписчиками мыслями на этот счет — секрет ее фигуры вовсе не в генетике, а в упорной работе: Я в хорошей форме)) даже нет, я в офигенной форме сейчас))) И это не генетика)) для мам троих детей в 98% случаев генетики уже не существует)) есть только 1 путь к упругой коже, тонкой талии и подтянутой попе — это труд, спорт, питание и труд еще много много раз над собой)))) поэтому нужно принять ситуацию и работать над ней)) напряжно это все — в зал ходить, питаться правильно, присяд этот ненавистный делать, но вариантов других как-то нет особо))
Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana) 6 Май 2018 в 4:31 PDT  Попутно модель поделилась своими параметрами: при росте 177 сантиметров она весит 57-58 килограммов. Объемы практически модельные: 93-64-94 см. Самойлова не скрывает, что у нее на теле есть растяжки и шов от кесарева сечения, но она не считает их дефектами. Знают поклонники Оксаны и о том, что она делала операцию по увеличению груди. Фолловеры ценят молодую маму в том числе за честность: «Вот человек не рассказывает про здоровый сон и два литра воды! Пахать надо и никак по-другому!», «Вы молодец! Когда мне лень, я всегда задаю себе вопрос: „Почему Оксана смогла, а я не смогу?“ и это всегда хороший пинок!». Напомним, Джиган и Оксана воспитывают трех дочерей и не исключают, что в семье в будущем появится еще один ребенок — супруги мечтают о сыне. А тем временем Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые за долгое время вышли в свет.
Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana) 4 Май 2018 в 6:11 PDT  Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana) 6 Май 2018 в 6:40 PDT
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