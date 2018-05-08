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Северодвинка обнаружила у дверей своей квартиры ярко-оранжевую змею
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Северодвинка обнаружила у дверей своей квартиры ярко-оранжевую змею 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Необычная и несколько шокирующая встреча с рептилией состоялась сегодня около 12 часов. Жительница дома 63 на улице Торцева сразу же позвонила в городскую службу спасения.
Спасатели нашли на площадке первого этажа ярко-рыжую змею длиной около 50 сантиметров. Её отловили и поместили в банку.
— Пока она находится у нас на базе. Возможно у этой змеи найдется хозяин, потому что она необычная, чисто внешне — яркая. Такого декоративного вида змей, пока я тут работаю, не встречали. Если хозяин не найдется, мы отвезем ее в зоомагазин. Мы предполагаем, что это может быть маисовый полоз, но точно сказать не можем, — пояснил оперативный дежурный службы спасения.
Маисовый полоз — это североамериканская неядовитая змея, которая относится к семейству ужеобразных. Также эта змея имеет второе название — гутата. Полоз является распространённым питомцем террариумов, которого всегда можно встретить в коллекциях любителей змей. Рептилия не только не опасна для человека, но и повсеместно используется в роли домашнего животного.
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