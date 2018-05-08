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Даже у моделей есть целлюлит: в сети обсуждают снимки Беллы Хадид в бикини
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Даже у моделей есть целлюлит: в сети обсуждают снимки Беллы Хадид в бикини 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
21-летняя Белла Хадид по праву считается одной из самых востребованных и высокооплачиваемых супермоделей современности: в ее портфолио сотрудничество с мировыми брендами, участие в показе Victoria's Secret и множество откровенных съемок, где она демонстрирует идеальные модельные пропорции. Но как говорится, все мы не без изъяна. В сеть попали снимки Беллы в бикини, на которых отчетливо виднеется целлюлит. Фото были сделаны на отдыхе в Майами, где она проводила время со своей лучшей подругой Хейли Болдуин.
Поклонники тут же вступились за младшую Хадид, похвалив, что девушка принимает себя такой, какая она есть, и не стесняется несовершенств. Однако нашлись и недоброжелатели, которые обрушились на Беллу с критикой, что для модели такая физическая форма недопустима. Судя по всему, Хадид не особо волнуют негативные комментарии в свой адрес и она продолжает наслаждаться жизнью и делиться фото своего рациона, в который входят пицца, гамбургеры и паста.
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