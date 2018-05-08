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Кэти Перри в образе Жаклин Кеннеди отправилась на встречу с Папой Римским
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Кэти Перри в образе Жаклин Кеннеди отправилась на встречу с Папой Римским 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Во время своего визита в Рим 33-летняя певица Кэти Перри и ее бойфренд, 41-летний голливудский актер Орландо Блум, встретились с Папой Римским Франциском. Влюбленные стали участниками четвертой ежегодной конференции Unite to Cure в Ватикане. Трехдневное мероприятие, которое проходит с четверга по субботу, является благотворительным и собирает экспертов в области здравоохранения, средств массовой информации и технологий. Помимо звезд, на конференции присутствовали представители религиозных организаций. Вместе с Папой Римским участники Unite to Cure обсудили самые разные темы, включая виртуальную реальность и улучшение здравоохранения в менее развитых районах.
Для появления в Ватикане Кэти Перри выбрала наряд в духе Жаклин Кеннеди: черное платье-футляр Dolce & Gabbana, шляпку-таблетку с вуалью и жемчужные серьги. Должны признать, такой элегантный образ Перри очень к лицу.
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