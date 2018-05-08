Знаменитости, которые обожают животных

У белокурой актрисы с детства в доме жили собаки, но и их ей оказалось недостаточно. Несколько лет назад стало известно, что у Риз есть… 2 ослика, Хонки и Тонки. Добавьте к этому веселому дуэту 2 поросят, 3 козлов, 20 цыплят и пони — и получите идеальную голливудскую ферму. И надо признаться, теперь мы смотрим на Риз в несколько новом свете: кто бы мог подумать, что она настолько любит животных!

Пару лет назад актер взял из приюта двух котят, в которых теперь души не чает. «Я будут защищать этих ребят до последнего. Пусть это звучит высокопарно, но тем не менее: именно кошки помогают нам понять этот мир», — уверяет Роберт (которого после этих слов мы любим еще больше).

Окей, давайте честно: до того как в жизни актера появилась красавица Амаль, казалось, что он совершенно не способен к кому-либо привязываться — разве что к свинке Максу, который прожил у Клуни аж 18 лет. Смерть любимца стала для Джорджа трагедией: он ведь действительно считал его членом семьи и брал с собой на съемочную площадку и интервью.

Еще одна шокирующая новость: у певицы 30 собак, 14 лошадей, 4 козла и 2 поросенка — и это только подтвержденная информация (кто знает, что на самом деле скрывается за высоким голливудским забором). Может, им с Риз Уизерспун стоит объединиться?