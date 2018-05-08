Как реагировать на необоснованную критику?

Научитесь контролировать собственный мозг. Что пошло не так? Почему то, что сейчас произошло, кажется вам несправедливым? Прежде чем сделать или сказать что-то, найдите пару секунд, чтобы действительно серьезно обдумать ситуацию. Иначе проблема не просто не решится, а усугубится.

Подумайте, насколько действительно важно то, что произошло. Может быть, этот человек для вас не так важен? А его слова на самом-то деле ни на что не влияют? В любом случае оцените масштаб катастрофы. Если она действительно значима, требуйте конструктива — причем делайте это спокойно и без истерик. Не стоит давать понять, что ваше самолюбие уязвлено: это все равно что признать правоту оппонента.

Помните: иногда лучше выбрать быть здоровым — нежели быть правым. Сделайте себе самому подарок и прекратите переживать по любому поводу. Да, вас незаслуженно обидели. Но это не стоит ваших нервов, поверьте. Справедливость вообще понятие относительное: у каждого она своя.

Не примеряйте на себя роль вечно обиженной жертвы. И дело даже не в том, что таким же образом вас будут воспринимать окружающие — а в том, что вы сами поверите в то, что несчастны. «Все мы в разных ситуациях становимся жертвами, — говорит психотерапевт Шэннон Шифер. — Но не нужно на этом слишком уж концентрироваться. А уж тем более афишировать. Спокойно двигайтесь дальше».