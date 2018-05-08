Скрытые таланты звезд: часть первая

Мы уже рассказывали про Меган Маркл и ее профессиональное занятие каллиграфией — самое время узнать и про других знаменитостей.

Вы не поверите, но Марго — отличный тату-мастер. Более того, к услугам актрисы прибегали даже ее многочисленные коллеги по цеху и знаменитые друзья. В том числе и, например, Кара Делевинь (у нее на большом пальце левой ноги красуется забавная рожица). «После пары стаканчиков каждый захочет тату от меня, гарантирую», — смеется Марго.

Кристина Хендикс

Звезда сериала «Безумцы» не только отлично справляется со своими прямыми обязанностями, но и — внимание — играет на аккордеоне. Кристина, мы всегда знали, что ты не такая, как все!

И как у нее на все хватает времени? У Анджелины есть лицензия пилота — так что она при желании может просто сесть в самолет и улететь куда глаза глядят.

Вот уж точно — мисс конгениальность! Мама Сандры родом из Германии, и она блестяще владеет немецким. «Видели бы вы, как все удивляются, когда я молниеносно начинаю переходить с английского на немецкий и наоборот», — рассказывает Буллок.

Во время одного из своих интервью убила нашего редактора наповал. Красотой, умом, мудростью, а еще — умением круто вязать. «Меня это невероятно успокаивает. Лучшая медитация на земле. Журналисты часто удивляются, но, мне кажется, ничего такого в этом нет. Прекрасная привычка!» — объясняет Аманда. И не поспоришь ведь!