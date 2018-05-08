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Джессика Альба и еще три красивые девушки, над которыми издевались в школе
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Джессика Альба и еще три красивые девушки, над которыми издевались в школе 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Джессика Альба
И кто бы мог подумать, что эту ошеломительную красотку в школе считали гадким утенком с большими зубами и якобы нелепым техасским акцентом? Зато спустя пару лет Джессика здорово посадила одноклассников на место: уже в 12 она сыграла свою первую роль в кино.
Блейк Лайвли
Одну из самых востребованных актрис Голливуда в детстве сравнивали с Большой Птицей из «Улицы Сезам»: одноклассники говорили, что Блейк слишком высокая и у нее желтые волосы. Кстати, много лет спустя на одном из телевизионных шоу она даже сфотографировалась с той самой Большой Птицей. «Вот как можно подружиться с тем, что когда-то причиняло боль», — написала актриса в своем Instagram.
Вайнона Райдер
У Вайноны в школе произошла действительно очень страшная история: одноклассники избили ее до полусмерти за то, что она была похожа на щуплого мальчика. Звезду ударили головой об дверь и уже потом добивали ногами. А после окончания школы те же самые одноклассники выстраивались к Райдер в очередь за автографами, но она не просто их не простила, но еще и со скандалом прогнала (и правильно сделала).
Виктория Бекхэм
Виктория росла в очень обеспеченной семье — что для подростков чаще оказывается скорее минусом, чем плюсом. Одноклассники ее ненавидели: караулили у школы, обзывали богачкой и всячески норовили унизить. И даже первое свидание Виктории прошло не в шикарном ресторане, а в McDonald's (будущая супруга одного их самых красивых мужчин в мире, впрочем, тогда была рада и этому).
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