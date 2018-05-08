Что делать, если вы «сорвались» в праздники

Сорвались в праздники и думаете, что все усилия в спортзале пошли насмарку? Не спешите огорчаться. Во-первых, такие запланированные срывы (окей, не всегда запланированные, но неважно) помогут разогнать метаболизм — недаром эксперты и фитнес-инструкторы постоянно твердят про читмил. Ну а во-вторых, все это, конечно же, абсолютно исправимо — даже если во время праздников вы поедали бургеры вприкуску с шоколадным мороженым, от фигуры мечты отказываться не стоит. Ниже — три шага, которые помогут нейтрализовать последствия первомайского отрыва.

Устройте разгрузочный день. Нам очень нравится программа, которую предлагает диетолог Маргарита Королева. Всего-то и понадобится, что пять белков вареных яиц и пять грейпфрутов. Чередуйте их каждый час-полтора, при этом последний прием пищи должен быть строго до десяти вечера. И конечно, не забывайте пить как можно больше воды! Лишние килограммы с такой диетой действительно тают на глазах (однако учтите, что показана она только абсолютно здоровым людям).

Не надо взвешиваться каждые полчаса. Да, показатели вас абсолютно точно не порадуют, это и так понятно. Зачем же расстраиваться и вгонять себя в депрессию? Переждите пару дней, вернитесь в привычный режим и только потом вставайте на весы.

Ну и, наконец, последнее. Один килограмм (всего один!) — это 7 тысяч калорий. Вы уверены, что съели действительно много? В любом случае, самобичевание еще никому не помогало похудеть. Так что отбросьте все муки совести и марш у спортзал!