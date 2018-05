44-летняя Пенелопа Крус выложила фото без макияжа

Оскароносная актриса — одна из тех женщин, над которыми время не властно. 44-летнюю Пенелопу Крус сложно отличить от 30-летней Пенелопы Крус. Прямое тому доказательство — последний снимок, который она выложила в своем Instagram-аккаунте. На фото актриса предстала в своей естественной красоте без грамма косметики. Фото было сделано в Дубае, куда она прибыла для фотосессии.

Thank you #dubai Until next time! @carpisamiddleeast @carpisaofficial And thank you @mertalas, my magical friend. Gracias! Hasta pronto Dubai! Gracias @carpisaofficial Публикация от Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) 5 Май 2018 в 4:24 PDT