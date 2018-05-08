44-летняя Пенелопа Крус выложила фото без макияжа

Thank you #dubai Until next time! @carpisamiddleeast @carpisaofficial And thank you @mertalas, my magical friend. Gracias! Hasta pronto Dubai! Gracias @carpisaofficial Публикация от Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) 5 Май 2018 в 4:24 PDT

Harper’s Bazaar: последние новости

Что делать, если вы «сорвались» в праздники

Джессика Альба и еще три красивые девушки, над которыми издевались в школе

Кэти Перри в образе Жаклин Кеннеди отправилась на встречу с Папой Римским