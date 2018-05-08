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44-летняя Пенелопа Крус выложила фото без макияжа
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44-летняя Пенелопа Крус выложила фото без макияжа 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Оскароносная актриса — одна из тех женщин, над которыми время не властно. 44-летнюю Пенелопу Крус сложно отличить от 30-летней Пенелопы Крус. Прямое тому доказательство — последний снимок, который она выложила в своем Instagram-аккаунте. На фото актриса предстала в своей естественной красоте без грамма косметики. Фото было сделано в Дубае, куда она прибыла для фотосессии.
Thank you #dubai Until next time! @carpisamiddleeast @carpisaofficial And thank you @mertalas, my magical friend. Gracias! Hasta pronto Dubai! Gracias @carpisaofficial Публикация от Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) 5 Май 2018 в 4:24 PDT
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