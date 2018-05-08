3 знаменитости, которые вернут вам веру в человечество

Самая высокооплачиваемая актриса Голливуда стала известной еще будучи совсем юной — и тем не менее звездная болезнь Дженнифер не настигла. И даже более того: коллеги по цеху уверяют, что более самокритичного и в хорошем смысле приземленного человека днем с огнем не сыщешь (а уж о ее чувстве юмора и говорить ничего). Лоуренс действительно не превратилась в томную кинодиву, о чем красноречиво говорит хотя бы тот факт, что она продолжает поддерживать отношения с друзьями детства. В том числе и с молодым человеком по имени Энди, страдающим синдромом Дауна. Еще в подростковом возрасте она выдвинула его кандидатуру на титул самого классного парня в школе (который Энди благодаря усилиям той же Лоуренс все-таки получил). Ну а сегодня Дженнифер постоянно навещает старого товарища и во всем его поддерживает — вот она, настоящая дружба!

Тейлор Свифт

Певица вообще известна своим трепетным отношением к поклонникам: она никогда не откажет в совместной фотографии или автографе. И даже более того: однажды Тейлор выступила дома у своего самого пожилого — 96-летнего! — фаната, чем осчастливила и его, и всю его семью. Кроме того, Свифт рассылает почитателям своего таланта персонализированные открытки (и в очередной раз доказывает, что она не такая, как все).

Еще до того как стать знаменитым, Зак часто ходил в прачечную, где работала женщина по имени Элизабет Хейст. Много лет спустя актер узнал, что она лишилась работы и дома и зарабатывала на жизнь попрошайничеством. Не раздумывая ни секунды, Зак подарил ей квартиру. Более того, он регулярно берет женщину на собственные премьеры, чтобы старушка не заскучала.