Ещё
3 знаменитости, которые вернут вам веру в человечество
Далее:
Читайте также:
Ещё
Ужасная трагедия Кая из "Снежной королевы"
Ужасная трагедия Кая из "Снежной королевы"

3 знаменитости, которые вернут вам веру в человечество 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Дженнифер Лоуренс
Самая высокооплачиваемая актриса Голливуда стала известной еще будучи совсем юной — и тем не менее звездная болезнь Дженнифер не настигла. И даже более того: коллеги по цеху уверяют, что более самокритичного и в хорошем смысле приземленного человека днем с огнем не сыщешь (а уж о ее чувстве юмора и говорить ничего). Лоуренс действительно не превратилась в томную кинодиву, о чем красноречиво говорит хотя бы тот факт, что она продолжает поддерживать отношения с друзьями детства. В том числе и с молодым человеком по имени Энди, страдающим синдромом Дауна. Еще в подростковом возрасте она выдвинула его кандидатуру на титул самого классного парня в школе (который Энди благодаря усилиям той же Лоуренс все-таки получил). Ну а сегодня Дженнифер постоянно навещает старого товарища и во всем его поддерживает — вот она, настоящая дружба!
Тейлор Свифт
Певица вообще известна своим трепетным отношением к поклонникам: она никогда не откажет в совместной фотографии или автографе. И даже более того: однажды Тейлор выступила дома у своего самого пожилого — 96-летнего! — фаната, чем осчастливила и его, и всю его семью. Кроме того, Свифт рассылает почитателям своего таланта персонализированные открытки (и в очередной раз доказывает, что она не такая, как все).
Зак Галифианакис
Еще до того как стать знаменитым, Зак часто ходил в прачечную, где работала женщина по имени Элизабет Хейст. Много лет спустя актер узнал, что она лишилась работы и дома и зарабатывала на жизнь попрошайничеством. Не раздумывая ни секунды, Зак подарил ей квартиру. Более того, он регулярно берет женщину на собственные премьеры, чтобы старушка не заскучала.
Harper’s Bazaar: последние новости
Знаменитости, которые обожают животных Что делать, если вы «сорвались» в праздники Скрытые таланты звезд: часть первая
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актриса пришла без нижнего белья на религиозный бал22
Звезда ТВ довела до тошноты «голыми» фотографиями24
Ужасная трагедия Кая из «Снежной королевы»
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х66
Простой тест покажет, насколько вы умны25
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
08:43
Какими будут звезды в старости
Красота
01:05
Актриса пришла без нижнего белья на религиозный бал
Звёзды Красота
06:26
Как понять, что ты тупой
Психология
04:21
Только роботов принимают на работу в ресторан
Еда
03:43
Раскрыли секреты мужчин, которые привлекают женщин
Психология
05:52
«Голые» джинсы» завоевывают улицы.
Мода
07:33
Что стало с Татьяной Овсиенко
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение