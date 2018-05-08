Каким святым молятся супруги о даровании детей

Продолжение рода — один из главных моментов в жизни почти каждой семьи. Если с этим возникают проблемы, то не стоит впадать в отчаяние или уныние. К тому же нам дано множество заступников, которые скоро помогают в решении таких проблем.

Возможно, именно через это испытание Господь испытывает вашу веру, терпение, кротость, смирение. Для многих людей это повод серьезно пристраститься к молитве, через которую даже происходит переосмысление всей жизни.

Перед тем как молиться Богу о даровании детей, необходимо соблюсти некоторые правила.

Молитва о даровании детей

Итак, рекомендуется испросить благословение у духовника (если он есть) на серьезный молитвенный труд. Перед этим лучше исповедоваться, причаститься и тем самым подготовиться к общению с Богом. Также со священником можно обговорить частоту молитв.

Святые являются нашими заступниками и просителями перед Богом, мы молимся Господу и рассчитываем на помощь этих великих людей. Перед тем, как обращаться к ним, нужно изучить их житие, проникнуться их жизнью, узнать обо всех трудностях, испытаниях, через которые они прошли.

Иоаким и Анна

Они родители Пресвятой Девы Богородицы, которая почитается выше всех святых. История их жизни — наглядный пример того, как самоотверженно люди молятся Богу и уповают на Него.

Уже будучи в преклонном возрасте, Иоаким и Анна всё ещё продолжали мечтать о появлении детей. В то время бездетность считалась большим позором. Так получилось, что в день жертвоприношения священник не принял дары от Иоакима из-за отсутствия у него детей, это очень опечалило старца.

Он удалился в пустыню и непрестанно молил Бога. Анна тоже молилась, поддерживая во всём супруга. У них родилась Благословенная Дева Мария, которую в знак благодарности Богу отдали в храм.

Ксения Петербургская

Это святая неслучайно считается покровительницей материнства. Она рано потеряла супруга, это и подвигло ее посвятить всю свою жизнь Господу. Ночи она часто проводила в молитве, а днём служила людям.

Также немало сил своей жизни она отдавала на помощь в строительстве церкви, принося кирпичи, складывая их, когда на строительной площадке никого не было. Рабочие замечали, что кто-то помогает им в возведении храма, а позже выяснилось, что камни и кирпичи носила юродивая женщина, это и была Ксения Петербургская.

Она умерла в 1988 году. Считается, что она помогает людям нести их непростое бремя, и если что-то очень беспокоит человека и не дает покоя, то люди идут к ней за помощью.

Часто настоящим испытанием становится невозможность родить ребёнка, поэтому неудивительно, что священники рекомендуют обращаться за помощью к ней.

Лука Крымский

Это еще один реальный человек, который жил почти в наше время. Родился он в Керчи, пошел по стопам родителей, ремесло которых было связано с медициной. Он работал хирургом во время войны с Японией, потом женился.

Но в начале прошлого века в стране свирепствовал туберкулез, и его супруга умерла. После этого он переосмыслил свою жизнь, приобщился к церкви и все свои силы отдал на помощь больным, раненым и нуждающимся. Это был не просто знахарь и медик с большой буквы, но человек с пророческим даром, который с удивительной точностью ставил диагнозы и спас множество людей.

Он постригся в монахи, поменял имя и стал известен людям как Лука Крымский. Жизнь его была очень тяжелой, неоднократно его арестовывали, отправляли в ссылку, но никогда он не роптал и всюду, где бы он ни находился, занимался исцелением людей. Слава о нём разошлась еще при жизни, многие люди искали встречи с ним, стремясь хотя бы прикоснуться к краю одежды, чтобы получить исцеление.

Вот почему к святителю Луке Крымскому священники рекомендуют обращаться людям с проблемами со здоровьем, в том числе и с проблемами в репродуктивной сфере.

Слова молитв Богу

Молиться можно по-разному: есть готовые тексты молитв, которые необходимо зачитывать обдуманно, анализируя каждое слово. И конечно же, можно молиться и своими словами, осмысленно, искренне и с верой.