ЛДПР выпустила против введения курительных комнат в аэропортах

Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский высказался против организации курительных комнат в аэропортах Москвы. Об этом он сказал в ходе заседания Госдумы

Мы запрещаем пропаганду алкоголизма и курения, но нет, появляются желающие восстановить курительные комнаты в аэропортах. Люди бросают курить. Вы на поводу у кого идете? Они потом не могут свой рак легких вылечить, любители покурить. Сегодня молодое поколение не курит и не хочет алкоголя. Поэтому никаких курительных комнат в аэропортах и никакой продажи алкоголя на автозаправочных станциях. Мы категорически против», — отметил он.

В середине марта с инициативой организовать курительные павильоны вне терминалов выступил аэропорт Шереметьево , так как расположение курительных павильонов внутри аэропортов запрещено действующим законодательством.

23 марта Международная ассоциация аэропортов (в нее входят 15 аэропортов, в том числе три аэропорта МАУ) направила вице-премьеру Ольге Голодец письмо с просьбой поддержать законопроект о возврате курительных комнат в аэропорты (копия документа есть в распоряжении RNS). Речь в документе шла не только о курительных павильонах вне терминалов, но и о курительных комнатах внутри аэропортов.

Минздраве России в конце апреля заявили, что возврат курилок в аэропорты будет противоречить Конституции страны.

Сейчас, согласно пункту 4 статьи 12 действующего антитабачного закона, предусмотрен запрет курения в помещениях аэропортов.