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ЛДПР выпустила против введения курительных комнат в аэропортах
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ЛДПР выпустила против введения курительных комнат в аэропортах 

Rambler News Service 52 минуты назад
Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский высказался против организации курительных комнат в аэропортах Москвы. Об этом он сказал в ходе заседания Госдумы.
Мы запрещаем пропаганду алкоголизма и курения, но нет, появляются желающие восстановить курительные комнаты в аэропортах. Люди бросают курить. Вы на поводу у кого идете? Они потом не могут свой рак легких вылечить, любители покурить. Сегодня молодое поколение не курит и не хочет алкоголя. Поэтому никаких курительных комнат в аэропортах и никакой продажи алкоголя на автозаправочных станциях. Мы категорически против», — отметил он.
В середине марта с инициативой организовать курительные павильоны вне терминалов выступил аэропорт Шереметьево, так как расположение курительных павильонов внутри аэропортов запрещено действующим законодательством.
23 марта Международная ассоциация аэропортов (в нее входят 15 аэропортов, в том числе три аэропорта МАУ) направила вице-премьеру Ольге Голодец письмо с просьбой поддержать законопроект о возврате курительных комнат в аэропорты (копия документа есть в распоряжении RNS). Речь в документе шла не только о курительных павильонах вне терминалов, но и о курительных комнатах внутри аэропортов.
В Минздраве России в конце апреля заявили, что возврат курилок в аэропорты будет противоречить Конституции страны.
Сейчас, согласно пункту 4 статьи 12 действующего антитабачного закона, предусмотрен запрет курения в помещениях аэропортов.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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