Telegraph: архиепископ Кентерберийский слушает хип-хоп перед королевской свадьбой

ЛОНДОН, 8 мая. / ТАСС /. Глава Англиканской церкви Джастин Уэлби слушает британского исполнителя в стиле хип-хоп Stormzy во время подготовки к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, чтобы успокоиться. Об этом сообщает газета Daily Telegraph.

Архиепископ Кентерберийский, который в марте провел обряд посвящения Маркл в англиканство, признался в беседе на радиостанции Би-би-си, что с нетерпением ждет королевскую церемонию, однако «всегда нервничает на свадьбах».

"Это очень важный день для любой пары" вне зависимости от статуса, сказал он. «Пару раз во время свадеб я совершал неловкие ошибки, и мне кажется, что нынешнее событие — не самое подходящее для того, чтобы сделать это в третий раз», — добавил первосвященник.

Когда ведущая программы поинтересовалась, как он успокаивается перед королевскими свадьбами, архиепископ процитировал слова из песни «Blinded By Your Grace» Stormzy: «Я регулярно молюсь и делаю свою работу».