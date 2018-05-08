Telegraph: архиепископ Кентерберийский слушает хип-хоп перед королевской свадьбой 

ЛОНДОН, 8 мая. /ТАСС/. Глава Англиканской церкви Джастин Уэлби слушает британского исполнителя в стиле хип-хоп Stormzy во время подготовки к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, чтобы успокоиться. Об этом сообщает газета Daily Telegraph.
Архиепископ Кентерберийский, который в марте провел обряд посвящения Маркл в англиканство, признался в беседе на радиостанции Би-би-си, что с нетерпением ждет королевскую церемонию, однако «всегда нервничает на свадьбах».
"Это очень важный день для любой пары" вне зависимости от статуса, сказал он. «Пару раз во время свадеб я совершал неловкие ошибки, и мне кажется, что нынешнее событие — не самое подходящее для того, чтобы сделать это в третий раз», — добавил первосвященник.
Когда ведущая программы поинтересовалась, как он успокаивается перед королевскими свадьбами, архиепископ процитировал слова из песни «Blinded By Your Grace» Stormzy: «Я регулярно молюсь и делаю свою работу».
Венчание состоится 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Сразу после церемонии внук королевы Великобритании Елизаветы II и американская актриса проедут в карете по городку Виндзор, где расположен королевский замок. Службу будет вести старший священник часовни — преподобный Дэвид Коннер, а сам обряд венчания совершит лидер Англиканской церкви (ее формальной главой является королева) архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.