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Блогер набрала четыре килограмма и внезапно оказалась «жирной»
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Блогер набрала четыре килограмма и внезапно оказалась «жирной» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Фитнес-блогер Люси Маунтин (Lucy Mountain) получила диагноз «ожирение», набрав за 10 месяцев всего четыре килограмма. Это произошло из-за особых правил расчета индекса веса. Фотографии для сравнения себя «нормальной» и «жирной» девушка опубликовала в личном Instagram-аккаунте.
В начале мая Маунтин решила пройти курс тренировок, и для достижения наилучшего результата проверила уровень мышечной массы в теле. «Статистика включала увеличение количества жира в организме, поддержание мышц и соотношение объема талии к бедрам, определенное как „ожирение“, которое ранее считалось „нормальным“», — рассказала Маунтин.
На снимке слева, сделанном летом 2017 года, она кажется несколько стройнее в сравнении с изображением справа. Со слов блогерши, она вовсе не увлекается взвешиваниями, потому что не готова жертвовать здоровьем ради цифры на весах, — ей важнее субъективные ощущения.
«Этот ярлык в сочетании с тем, что я поправилась на четыре килограмма, мог бы быть прекрасным рецептом, как почувствовать себя дерьмом. Но, по правде говоря, у меня есть самосознание, чтобы понимать, что я на самом деле не отношусь ни к одному из ярлыков, я все еще хороший человек, и на самом деле все в порядке», — заключила девушка.
Ранее Маунтин сравнила нынешние стандарты красоты с «идеалами» пятилетней давности и ужаснулась моде прошлых лет на выбеленные волосы и нездоровую худобу. Многочисленные подписчики поддержали девушку и согласились, что здоровье должно быть превыше моды.
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