Блогер набрала четыре килограмма и внезапно оказалась «жирной»

Фитнес-блогер Люси Маунтин (Lucy Mountain) получила диагноз «ожирение», набрав за 10 месяцев всего четыре килограмма. Это произошло из-за особых правил расчета индекса веса. Фотографии для сравнения себя «нормальной» и «жирной» девушка опубликовала в личном Instagram-аккаунте.

В начале мая Маунтин решила пройти курс тренировок, и для достижения наилучшего результата проверила уровень мышечной массы в теле. «Статистика включала увеличение количества жира в организме, поддержание мышц и соотношение объема талии к бедрам, определенное как „ожирение“, которое ранее считалось „нормальным“», — рассказала Маунтин.

На снимке слева, сделанном летом 2017 года, она кажется несколько стройнее в сравнении с изображением справа. Со слов блогерши, она вовсе не увлекается взвешиваниями, потому что не готова жертвовать здоровьем ради цифры на весах, — ей важнее субъективные ощущения.

«Этот ярлык в сочетании с тем, что я поправилась на четыре килограмма, мог бы быть прекрасным рецептом, как почувствовать себя дерьмом. Но, по правде говоря, у меня есть самосознание, чтобы понимать, что я на самом деле не отношусь ни к одному из ярлыков, я все еще хороший человек, и на самом деле все в порядке», — заключила девушка.

Ранее Маунтин сравнила нынешние стандарты красоты с «идеалами» пятилетней давности и ужаснулась моде прошлых лет на выбеленные волосы и нездоровую худобу. Многочисленные подписчики поддержали девушку и согласились, что здоровье должно быть превыше моды.