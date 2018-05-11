Центральную набережную начали отгораживать от жителей Волгограда

На улицу Чуйкова в Центральном район Волгограда сегодня, 11 мая, высадился десант коммунальных служб. На проезжей части появились габаритные грузовики и краны, а на пешеходных дорожках — бетонные блоки и серые металлические ограждения.

К этому часу на набережной уже вовсю кипит работа. Одна группа рабочих разбирает сцену возле фонтана «Искусство», другая ставит бетонные блоки на пешеходных дорожках. Рядом уже лежат секции будущего серого забора. Центральную набережную начали готовить к предстоящему мундиалю.

Возле фонтана уже пости разобрали сцену

Судя по тому, что серые металлические секции появились рядом с бетонными блоками на пешеходной зоне, уже сегодня там начнется их монтаж. Забор будут ставить на улице Чуйкова рядом с музкомедией.

Раньше V1.ru сообщал о том, что на время проведения чемпионата мира по футболу в парках и скверах в центре Волгограда перестанут проводить массовые мероприятия. В том числе придется на время переехать в Комсомольский сад волгоградлским пенсионерам, которые на протяжении многих лет каждую субботу летом танцевали возле фонтана «Искусство». Эта территория попадает в границы территории, где будет проводиться Фестиваль болельщиков FIFA.

С помощью кранов на пешеходную зону ставят бетонные блоки

Фанатский фестиваль разместится на центральной набережной в границах Аллеи Героев на Чуйкова и до нижней террасы, включая главную городскую сцену. Здесь будет возведена вся необходимая инфраструктура для веселого и безопасного отдыха большого количества людей. Предполагается, что набережная сможет вместить в это время не меньше 15 тысяч футбольных фанов.

Во время фестиваля перед волгоградцами и гостями города будут выступать звёзды отечественной эстрады первой величины. Кроме того, фанаты смогут смотреть матчи ЧМ-2018 на огромных экранах, которые планируется установить на набережной, а также принять участие в развлекательной программе.