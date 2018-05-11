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Центральную набережную Волгограда начали готовить к фестивалю болельщиков
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Центральную набережную Волгограда начали готовить к фестивалю болельщиков 

АиФ Волгоград 39 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
На набережной имени 62-й Армии в Волгограде начали готовить территорию к фестивалю болельщиков FIFA, который пройдет с 14 июня по 15 июля. Работы стартовали вдоль улицы Чуйкова.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, на набережной установят входную арку, сцену, туалеты, а также организуют медпункт и штаб волонтеров. Сейчас на площадке идет монтаж ограждения. Мероприятия в рамках фестиваля пройдут на территории набережной в границах от музтеатра до ротонды и от улицы Чуйкова до сцены на нижней террасе.
На набережной целый месяц будут транслировать игры ЧМ-2018 на огромном светодиодном экране размером 16х9 метров, благодаря чему 15 000 человек смогут посмотреть матчи прямо там. Кроме того, на ней пройдут выступления известных музыкантов и не только. Здесь также установят футбольные аттракционы, пункты питания, детский шатер и сделают интерактивные зоны.
Вход на фестиваль болельщиков будет бесплатным.
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