Центральную набережную Волгограда начали готовить к фестивалю болельщиков

На набережной имени 62-й Армии в Волгограде начали готовить территорию к фестивалю болельщиков FIFA, который пройдет с 14 июня по 15 июля. Работы стартовали вдоль улицы Чуйкова.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, на набережной установят входную арку, сцену, туалеты, а также организуют медпункт и штаб волонтеров. Сейчас на площадке идет монтаж ограждения. Мероприятия в рамках фестиваля пройдут на территории набережной в границах от музтеатра до ротонды и от улицы Чуйкова до сцены на нижней террасе.

На набережной целый месяц будут транслировать игры ЧМ-2018 на огромном светодиодном экране размером 16х9 метров, благодаря чему 15 000 человек смогут посмотреть матчи прямо там. Кроме того, на ней пройдут выступления известных музыкантов и не только. Здесь также установят футбольные аттракционы, пункты питания, детский шатер и сделают интерактивные зоны.

Вход на фестиваль болельщиков будет бесплатным.