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Тюльпаны и цветущая сирень: любуемся прекрасным Волгоградом
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Тюльпаны и цветущая сирень: любуемся прекрасным Волгоградом 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгограде стоят, пожалуй, лучшие дни в году — еще нет летнего зноя, но уже ушла стылая прохлада ранней весны. Трава полна сока и зелени, цветы дарят нежнейшие оттенки и самые яркие краски, на которые способна природа.
Красота простых линий и чистого цвета
Каждый год мы видим это, и каждый год любуемся, как впервые. Фотограф Олег Чеботарев, снявший бессчетное количество цветов в Волгограде и не только, уверен, что не бывает одинаковых снимков. Прогулявшись по центру весеннего предпраздничного города, Олег вдохновился сам и поделился прекрасными снимками с V1.ru.
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