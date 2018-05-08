Тюльпаны и цветущая сирень: любуемся прекрасным Волгоградом 

В Волгограде стоят, пожалуй, лучшие дни в году — еще нет летнего зноя, но уже ушла стылая прохлада ранней весны. Трава полна сока и зелени, цветы дарят нежнейшие оттенки и самые яркие краски, на которые способна природа.
Красота простых линий и чистого цвета
Каждый год мы видим это, и каждый год любуемся, как впервые. Фотограф Олег Чеботарев, снявший бессчетное количество цветов в Волгограде и не только, уверен, что не бывает одинаковых снимков. Прогулявшись по центру весеннего предпраздничного города, Олег вдохновился сам и поделился прекрасными снимками с V1.ru.
Вот-вот распустятся цветки сирени
Даже иголки в эту пору полны нежности
Охота на пятилепестковые открыта!
Настоящий отдых для глаз после монохрома зимы
Сирень к Дню Победы обязательна!