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Волгоград начал день Победы с бетонных блоков и запаха сирени
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Волгоград начал день Победы с бетонных блоков и запаха сирени 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Перекрытые дороги. Ряды бетонных блоков поперек улиц центра города. Полицейские на каждом перекрестке. Цветущая сирень и первые прохожие в пилотках. Как Волгоград встретил сегодняшнее утро Дня Победы посмотрел наш фотокорреспондент.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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