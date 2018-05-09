Волгоград начал день Победы с бетонных блоков и запаха сирени

Перекрытые дороги. Ряды бетонных блоков поперек улиц центра города. Полицейские на каждом перекрестке. Цветущая сирень и первые прохожие в пилотках. Как Волгоград встретил сегодняшнее утро Дня Победы посмотрел наш фотокорреспондент.