Ещё
Волгоград начал день Победы с бетонных блоков и запаха сирени
Далее:
Читайте также:
Найти
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Тесты
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Волгоград начал день Победы с бетонных блоков и запаха сирени
v1.ru
1 час назад
Женский форум
Фото:
v1.ru
Перекрытые дороги. Ряды бетонных блоков поперек улиц центра города. Полицейские на каждом перекрестке. Цветущая сирень и первые прохожие в пилотках. Как Волгоград встретил сегодняшнее утро Дня Победы посмотрел наш фотокорреспондент.
v1.ru: последние новости
На фигуру «Родины-матери» направили первые лучи «Света великой Победы»
Май в Волго-Ахтубинской пойме: жужжит, цветет и пахнет
Волжан и волгоградцев зовут посмотреть на накачанных женщин в бикини и пляжных культуристов
Женский форум
Ещё 1 источник
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актриса пришла без нижнего белья на религиозный бал
40
Агата Муцениеце разрушила семью
1
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х
67
Летучая показала «персик» в красном бикини
42
Ужасная трагедия Кая из «Снежной королевы»
3
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
08:43
Какими будут звезды в старости
Красота
01:05
Актриса пришла без нижнего белья на религиозный бал
Звёзды
06:26
Как понять, что ты тупой
Психология
04:21
Только роботов принимают на работу в ресторан
Еда
03:43
Раскрыли секреты мужчин, которые привлекают женщин
Психология
05:52
«Голые» джинсы» завоевывают улицы.
Мода
07:33
Что стало с Татьяной Овсиенко
Звёзды
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение