История скандального снимка из журнала Life 1990 года: как сложилась жизнь курящей девочки

В 1990 году американская фотожурналистка Мэри Эллен Марк (Mary Ellen Mark) сделала свой знаменитый снимок «Аманда и ее кузина Эми», на котором 9-летняя девочка из неблагополучной семьи курит, стоя в бассейне рядом со своей 8-летней родственницей. Этот выразительный кадр стал одной из самых знаменитых работ фотографа, которая, к сожалению, скончалась в 2015 году в возрасте 75 лет.

Но что же сталось с маленькой курильщицей? Как живет она теперь, спустя почти 30 лет?

Источник: Vintag

После смерти фотографа Мэри Эллен Марк 25 мая 2015 года в Нью-Йорке, журналисты издания NPR решили разузнать о маленькой модели. Почему она курила, красилась и носила накладные ногти в нежном возрасте девяти лет? Что она помнит о фотосессии? И что случилось с ней после того солнечного дня в 1990 году?

Ее зовут Аманда Мэри Элисон, в девичестве Минтон. Она живет в Северной Каролине, отлично помнит, как позировала для легендарного снимка, и нет, курить она так и не бросила. Даже сейчас, спустя почти три десятка лет.

Фотограф Мэри Эллен Марк в Нью-Йорке в 1987 году.

В 1990 году Мэри Эллен Марк отправилась в сельскую местность в Северной Каролине, где по заданию журнала Life искала образы для обложки выпуска, посвященного «проблемным детям». Аманда была именно такой проблемной девочкой, она жила тогда в бедном районе, который местные прозвали «Город грехов». Среди его обитателей было много наркоманов. И именно тогда, примерно в возрасте 9 лет, девочка начала курить.

«Я ходила и стреляла сигареты, а если мне их никто не давал, то обычно я воровала где-нибудь целую пачку и убегала в лес, — вспоминает Аманда, — А там сидела и курила одну за другой, пока пачка не опустеет».

В своем интервью британскому Vogue в 1993 фотограф так рассказывала про маленькую Аманду:

«Она была моей любимицей. Настоящий плохиш, просто прелесть. А как она ругалась… Я и сама когда-то была проблемным подростком: эмоциональной, дикой бунтаркой. И я всегда с большой симпатией отношусь к детям, которых жизнь обделила. Они гораздо интереснее тех, у которых есть все. И так много в них страсти и эмоций, такая сильная воля».

Но жизнь Аманды сложилась не лучшим образом. Когда девочке было 11, ее родителей лишили родительских прав, и девочка стала кочевать из одной приемной семьи в другую. К 16 годам у нее развилась тяжелая наркотическая зависимость. С тех пор она успела отсидеть в тюрьме и выйти, и хоть теперь ее жизнь более-менее наладилась, в ней все равно есть место и идиотам, и наркотикам.

Элисон признается, в 9 летнем возрасте она понимала, что детство у нее очень проблемное, и рассматривала свое участие в фотосессиях Марк не только как развлечение, но и как возможное решение своих проблем. Она так надеялась, что на нее обратят внимание, что кто-то заметит фотографии, придет и спасет ее. Но этого не случилось.