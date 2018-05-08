«Из‑за фото в паспорте муж чуть не передумал жениться»

Зачастую люди идут фотографироваться на паспорт впопыхах, с утра, самые ужасные фото обычно получаются в кабинах для экспресс-фото, но и сотрудники фото на документы особо не заморачиваются. Жители Московского региона поделились с РИАМО историями о том, как непохожее или просто плохое фото в паспорте создает им проблемы.

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Мария, 28 лет (Орехово-Зуево):

«В принципе у меня довольно миловидная внешность, но на фото я всегда получаюсь плохо, потому что нефотогеничная. Ресниц и бровей не видно, лицо в каких-то пятнах и блестит, даже макияж не спасает, одно плечо выше другого.

Рано или поздно это должно было испортить мне отпуск. Я ехала в Абхазию, и на таможенном контроле меня практически завернули. Сотрудник пропускного пункта полчаса изучал мое лицо и фотографию в паспорте. Народ в очереди уже начал нервничать и шикать. Было видно, что таможенник сомневается — тогда он решил позвать коллегу.

Конечно, я пыталась объяснить, что всегда плохо получаюсь на фото. Но мне предъявили то, что я сама виновата, потому что забрала паспорт в таком виде, зная, что с ним могут возникнуть проблемы. В итоге у меня попросили все имеющиеся документы и контакты людей, которые могут подтвердить мою личность. Дозвонились до мужа, брата и даже коллеги по работе. Только после этого меня пропустили».

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Людмила, 42 года (Солнечногорский район):

«Шесть лет назад мы с подругой отдыхали в Египте и решили оттуда съездить в паломническую поездку в Израиль. Проблем с пересечением египетско-израильской границы не возникло. Через три дня мы возвращались обратно и перед отъездом провели целый день на Мертвом море. Во время купания мне попала в глаз термоядерная соленая вода, и пришлось промывать глаза проточной водой, поэтому макияж смылся.

Поздно вечером мы вместе с группой опять пересекали границу. Подхожу я к окошку контроля, а мне начинают на пальцах объяснять, что якобы меня не выпустят, потому что на фотографии не я. Я в шоке. Ноги-руки трясутся, в голове крутится: что же делать? Никто не говорит ни по-русски, ни по-английски.

И тут подруге пришла идея, что нужно накраситься! Сама бы я до этого не додумалась. В загране-то я с макияжем, как будто другой человек.

И через 20 минут наконец-то пересекла границу».

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Иван, 36 лет, переводчик (Москва):

«Стараюсь лишний раз нигде не светить паспорт именно из-за фото. Перед тем, как идти фотографироваться на паспорт, я подрался. У меня был огромный синяк под глазом и разбитый распухший нос. Тянуть с заменой уже было нельзя, поэтому пошел фотографироваться как есть. Попытался запудрить нос, но получилось не очень.

Хотя проблем с идентификацией у меня никогда на было, приходится объяснять всю предысторию работодателям. А будущая жена, когда мы только встречались, решила проверить, не женат ли я, и увидев фото в паспорте, долго не могла успокоиться».

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Илья, 19 лет, продавец-консультант (Домодедово):

«Я очень жду, когда мне исполнится 20 и я смогу поменять паспорт. Там у меня ужасное фото прыщавого подростка. Лет в 14-15 я из-за этого очень сильно комплексовал. Сейчас прыщи на лице уже прошли, но на фото они остались. Даже при устройстве на работу и в магазине на кассе показывать паспорт неприятно».

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Светлана, 22 года, студентка (Москва):

«На фото в паспорте я намного лучше, чем в жизни, но проблема в том, что меня часто не узнают. Паспорт ведь выдается надолго, поэтому я специально сделала профессиональный мейкап и фотошоп.

Недавно меня не узнали в банке, когда я хотела снять деньги со счета. Пришлось показать права и пропуск на работу, где тоже оказались модельные фотографии.

Все-таки страшно рисковать, вдруг из страны не выпустят, и деньги зря потрачу».

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Вера, 40 лет, репетитор (Одинцово):

«Обычно все жалуются на плохое фото в паспорте, а у меня наоборот получилось лучше, чем в жизни. Я от природы фотогеничная и всегда этим гордилась. Чтобы выйти замуж, мне пришлось поменять паспорт.

Меня даже не узнали в ЗАГСе, когда мы с будущим мужем пришли подавать заявление. Накануне я еще покрасилась, и сотрудница ЗАГСа подумала, что паспорт чужой.

Мне стало очень обидно. Но потом он успокоился, я получила новый паспорт, и мы поженились».

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Юлия, 45 лет, Москва (риелтор):

«Я поменяла российский паспорт этой зимой и ужасно недовольна фотографией. Я понимаю, что за 25 лет внешность меняется, но не до такой же степени, потому что в паспорте я выгляжу, как старуха, даже сотрудница паспортного стола это заметила.

Я решила перефотографироваться, но получилось не лучше.

В одном месте меня так отфотошопили, что я совсем на себя похожа. Пришлось оставить это страшное фото а-ля натурель».

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Елена, 31 год, журналист (Москва):

«Мы оформляли загранпаспорт младшей дочери на 5 лет, когда ей еще не было года, в итоге дотянули с младенческой фотографией до того момента, когда дочке исполнилось 4,5. Прошлой осенью мы поехали в отпуск в Грузию, и сотрудник аэропорта не идентифицировал ребенка на фото, что было неудивительно. Тогда он решил его «допросить». «Это кто?», — спросил он, указывая на нас с мужем. Дочка не выговаривала букву «р», долго смущалась, а потом выдала: «Водители!». Хорошо, что проверяющий оказался с чувством юмора, но все посоветовал нам поменять загран».

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