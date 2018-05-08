10 сервисов, которые спасут молодых родителей от бытовой рутины

Если на курсах для будущих родителей рассказывается о том, какую музыку стоит слушать, чтобы настроиться на позитивные мысли, и как правильно пеленать младенца, то о том, где искать время на сон и просто чашку чая, не говорит никто.

И несмотря на наставления старших друзей и родственников, уже познавших первое родительство, от сложностей никуда не скрыться.

Мы же решили подсластить нелегкую долю и рассказать о сервисах, существенно облегчающих жизнь молодой семьи и просто необходимых для сохранения душевного равновесия новоиспеченных мам и пап.

Да и опытные родители, возможно, смогут почерпнуть для себя что-то новенькое.

Зубки, колики и аллергия

Мобильная клиника DOC+

Пожалуй, самый большой кошмар для родителей (особенно начинающих) — это недомогание ребенка. Маленький пациент может плохо перенести дорогу до медицинского учреждения, да и для родителя такая поездка окажется не из приятных. В такие моменты встает вопрос о вызове врача на дом.

Доктор из поликлиники может ехать к вам целый день (а иногда так и не доехать), что украдет не только бесценное время, но и может стать попросту опасным для малыша. К счастью для родителей, мобильная клиника DOC+ осуществляет выезды на дом в кратчайшие сроки не только ко взрослым пациентам, но и к грудничкам.

Ребенок получит квалифицированную помощь с учетом всех особенностей его организма, а также заботу и внимание.

Мамам и папам стоит взять сервис на заметку еще и для заботы о собственном здоровье — среди персонала есть врачи разных специальностей, а также существует возможность вызвать медсестру и сдать необходимые анализы, провести процедуры, сделать массаж малышу и многое другое.

Обратите внимание: для первого визита врача понадобится ваш паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

Детская, кухня и ванная

Qlean

Кто-то с появлением нового члена семьи становится просто одержим чистотой, протирая все поверхности от пыли дважды в день и пылесося кота. А кто-то впадает в бесконечный цикл «покорми-укачай-помой» и не успевает закидывать белье из корзины в стиральную машину.

Наличие помощницы по дому давно перестало восприниматься как роскошь, но если до рождения ребенка вам не довелось попробовать данный сервис, то сейчас самое время.

В личном кабинете сервиса Qlean можно выбрать время уборки или оформить подписку сразу на несколько визитов клинера.

Что особенно удобно: все необходимое для уборки клинер приносит с собой.

Обратите внимание: уборка выполняется экологическими средствами, поэтому она безопасна для вашего малыша и не оставляет запаха химии в квартире.

Хлеб, молоко, овощи и фрукты

Доставка продуктов Instamart

В семье с маленьким ребенком единственным, кто получает нормальное питание, постепенно становится только малыш. Родители же, как правило, вынуждены довольствоваться перекусами на ходу, ведь ни времени, ни сил нет не то что на готовку, а даже на поход в магазин.

Отправлять за покупками папу себе дороже, а отпустить маму, значит лишний раз вызвать слезы и крики у малыша.

На помощь молодым родителям, стремительно теряющим нервные клетки и вес, придет Instamart — сервис доставки продуктов. Здесь можно выбрать все необходимое и не переживать за свежесть и качество продуктов, а если чего-то не окажется в наличии, вам будет предложена равнозначная замена.

Обратите внимание: вы можете собрать свою корзину как из ассортимента конкретного магазина, так и просто выбирая товары из каталога. К заказу можно добавить товары бытовой химии, косметику и посуду.

Завтрак, обед и ужин

Шефмаркет

Несмотря на то, что в 2017-2018 годах вышло сразу несколько научных исследований о том, насколько счастливее становятся пары, которые делят домашние хлопоты поровну, приготовление еды для всей семьи до сих пор считается чисто женской обязанностью.

Если верить статистике, в среднем женщина проводит у плиты около трех лет своей жизни. Каждая хозяйка по-своему решает проблему с экономией времени на кухне: кто-то делает заготовки впрок, кто-то покупает готовые блюда в кулинарии, кто-то выбирает простые рецепты, проверенные еще мамой и бабушкой, так как на то, чтобы приготовить что-то сложносочиненное, уходит слишком много сил (а ведь многие мамы еще и работают!).

Но есть и другой вариант: заказывать набор ингредиентов для блюд с доставкой на дом.

Курица по-сычуаньски со спагетти из шпината («Шефмаркет»)

Именно такую услугу оказывает сервис «Шефмаркет» — вы выбираете на сайте меню, а курьер привозит вам несколько наборов продуктов для приготовления ужинов на всю неделю. Меню можно выбрать любое: семейное с понятными и давно любимыми блюдами вроде запеченной с яблоком курицы или говяжьих котлет, оригинальное, в котором есть изыски вроде ростбифа в азиатской глазури, меню для тех, кто занимается фитнесом, детокс-меню и т.д.

К блюдам прилагаются пошаговые фоторецепты, чтобы вы не запутались в ингредиентах (каждый из которых, кстати, упакован в отдельный пакет, а калории подсчитаны и учтены).

Обратите внимание: все ужины технологи сервиса разрабатывали в «соавторстве» с известными московскими шеф-поварами, диетологами и нутрициологами, поэтому подойдут как взрослым, так и детям.

Ножки, пальчики и бикини

Салон красоты c доставкой на дом — Shelly

Молодые мамы с пучком на голове и в спортивных штанах остались уже давно в прошлом. Сейчас выглядеть красиво и быть ухоженной можно и нужно вне зависимости от того, бизнес-леди вы или домохозяйка.

Даже если после родов вернуться в идеальную форму и обрести былую густоту волос удастся не сразу, то сохранить ухоженный вид рук и гладкость ног вполне реально. Для этого не придется записываться в салон за неделю, а потом резко менять планы из-за того, что ребенок уснул, а вы не можете выйти из дома.

Фея из сервиса Shelly приедет к вам и сделает депиляцию, коррекцию бровей, а также маникюр и педикюр.

Все, что нужно от вас — выбрать удобное время для визита мастера и наслаждаться процессом. Кстати, мужской маникюр они тоже делают.

_Обратите внимание: _мастера выезжают с 8 до 23 часов, если вам нужно несколько услуг, это нужно отразить в заказе.

Полочка, раковина и новый шкаф

Мастера на все руки от YouDo

Папа тоже человек. Он хочет погулять с ребенком в парке, пойти в гости или просто поспать. Поручите часть бытовых вопросов специалисту, а освободившееся время проведите с удовольствием.

YouDo — один из старейших сервисов поиска исполнителей для абсолютно разных задач. База гигантская: здесь можно найти тех, кто привезет и соберет новую мебель, заменит трубы, помоет машину или даже постоит за вас в очереди за билетами на цирковое представление.

Делегирование обязанностей работает не только в бизнесе, но и в быту.

Выбирая исполнителя, обращайте внимание на рейтинг — это главный показатель ответственности и квалификации.

Обратите внимание: вы можете как самостоятельно назначить цену за выполнение задания, так и предложить исполнителям озвучить свои пожелания. Но когда помощник выбран, изменить условия уже не получится.

Кино, вино и домино

Бабушка на час Если есть муж на час, то идея появления бабушки на час витала в воздухе. Бабушка — это не просто няня, которая следит за ребенком и выдает суп по расписанию.

Бабушка — это забота, мудрость и, если повезет, пирожки с повидлом.

С потенциальными Мэри Поппинс постоянно работают психологи: начиная с отбора и заканчивая обучением и мастер-классами. Безопасность во главе угла, поэтому «бабушки» проходят несколько тестирований. Няня подбирается для каждой семьи индивидуально, и такой вариант куда надежнее, чем оставить малыша с подругой или соседями.

Обратите внимание: три часа в день — минимальная занятость няни, подобранной через данный сервис. При использовании вип-пакета вы получите не просто няню, а «бабушку», прошедшую обучение в кулинарной школе, которая сможет приготовить самые искусные и полезные блюда с учетом привычек вашей семьи.

Любой товар в кратчайшие сроки

Срочная доставка продуктов golamago

С маленьким ребенком часто бывает, что определенный продукт может понадобиться немедленно. До магазина идти далеко, ребенка оставить не с кем, а время не терпит.

Именно для таких ситуаций придуман сервис срочной доставки.

Вам привезут продукты из гипермаркетов «МЕТРО» и «Лента» в кратчайшие сроки. Заказ полностью обрабатывается и доставляется в срок от 60 до 90 минут.

При этом доставка осуществляется не в интервале, а в точно обозначенное время. Цена товаров соответствует их стоимости на полке в магазине. А если каких-то товаров не окажется в нужном количестве, сотрудник сервиса напишет клиенту в чат, чтобы оперативно решить вопрос замены.

Обратите внимание: оплата производится после того, как заказ доставлен и осмотрен покупателем — перед совершением покупки у клиента есть возможность проверить ассортимент и убедиться в качестве продуктов.

От рутинных бытовых поручений до решения сложных вопросов

Сервис личных помощников WANT

Неважно, сидите ли вы с ребенком дома или ходите на работу, сервис личных помощников WANT поможет вам организовать вашу жизнь так, как вам того хочется.

Это приложение консьерж-услуг, которое помогает реализовать через чат личные дела — от заказа курьера, вызова сантехника, организации сюрприза до расшифровки аудио и проведения маркетинговых исследований в интернете.

Когда нет времени договариваться, например, с сантехником, но проблему решить нужно, консьерж быстро найдет выход из ситуации.

Все возможности буквально у вас под рукой: вы пишете или наговариваете поручения, а помощник решает задачи.

Обратите внимание: сервис предлагает четыре варианта подписки — от 990 рублей в месяц, включающих до трех поручений в день, до 9 900 рублей с неограниченным числом обращений.

Садик, школа и кружки

Портал Госуслуги

Переходя от приятного и полезного к необходимому, стоит помнить: озаботиться записью ребенка в сад лучше сразу после его рождения. Ситуация с очередями в дошкольные учреждения не становится лучше, и два года ожидания — как раз тот срок, за который малыш успеет подрасти.

На сайте «Госуслуг» можно записаться на получение или замену документов (от полиса медицинского страхования до заграничного паспорта), на прием к врачу, а также проверить штрафы и оплатить ЖКХ.

Из приятных бонусов: все госпошлины на сайте можно оплатить со скидкой 30%.

Здесь можно и записать ребенка в школу, и проверить домашние задания, а с 14 лет молодой гражданин может самостоятельно выбирать кружки и секции для дополнительного образования.

Обратите внимание: несмотря на то, что сервис позиционируется как электронный, все функции доступны после того, как вы подтвердите свою личность. Сделать это можно, физически придя в МФЦ или точки-партнеры сервиса, среди которых « Почта России » и ряд банков.

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