«Манчестер Юнайтед» презентовал форму в стиле 1968 года

"Манчестер Юнайтед" представил третью форму на следующий сезон. Как отмечает пресс-служба клуба, создатели дизайна экипировки были вдохновлены формой английской команды 1968 года. Цвет — серо-серебристый.

👕🌊🏆 Inspired by 1968, our new 3rd kit for 18/19 by @adidasfootball is made from Parley Ocean Plastic. Get yours now: https://t.co/fRmZGxydQP #MUFC #1968 #HereToCreate #adidasParley @JesseLingard pic.twitter.com/0E0ROAfvm6

