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В сеть попали фото возможной формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон
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В сеть попали фото возможной формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон 

Газета.Ru 14 минут назад
Фото: Reuters
Опубликованы фотографии возможной формы английского "Манчестер Юнайтед" на сезон-2018/19, сообщает "Советский спорт".
По данным портала Footyheadlines, новая гостевая экипировка «МЮ» будет выполнена в нетрадиционных для клуба розовых цветах. Что касается домашней формы, то она будет красного цвета с черными горизонтальными полосками. А резервный вариант формы будет синего цвета.
Технически производителем «красных дьяволов» является компания adidas.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» намерен расстаться с нападающим команды Антони Марсьялем по окончании текущего сезона.
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