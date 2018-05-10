В сеть попали фото возможной формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон

По данным портала Footyheadlines, новая гостевая экипировка «МЮ» будет выполнена в нетрадиционных для клуба розовых цветах. Что касается домашней формы, то она будет красного цвета с черными горизонтальными полосками. А резервный вариант формы будет синего цвета.

Технически производителем «красных дьяволов» является компания adidas.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» намерен расстаться с нападающим команды Антони Марсьялем по окончании текущего сезона.