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Мастер-класс скандинавской ходьбы прошёл на стадионе «Крылья Советов»
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Мастер-класс скандинавской ходьбы прошёл на стадионе «Крылья Советов» 

Управа района Соколиная гора 33 минуты назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Соколинцы старшего поколения совершили прогулку по стадиону «Крылья Советов» и поучаствовали в мастер-классе по ходьбе «Летящей походкой».
Организатором прогулки выступила Лара Тюрчева, специалист по энергосберегающим технологиям. Постоянные участники такого рода прогулок поделились своим мнением: ходьба с палками и специальные приёмы дыхания снижают нагрузку на позвоночник и суставы ног, помогают облегчить вес тела. Кроме того, отдыху и восстановлению способствуют созерцание видов природы, вдыхание свежего воздуха. Все вместе способствует улучшению настроения и общего эмоционального состояния жителей Соколиной горы старшего поколения.
Занятие прошло в рамках проекта «Московское долголетие».
Фото: предоставлено Семейным клубом «На Кирпичке».
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