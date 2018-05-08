Мастер-класс скандинавской ходьбы прошёл на стадионе «Крылья Советов»

Соколинцы старшего поколения совершили прогулку по стадиону «Крылья Советов» и поучаствовали в мастер-классе по ходьбе «Летящей походкой».

Организатором прогулки выступила Лара Тюрчева, специалист по энергосберегающим технологиям. Постоянные участники такого рода прогулок поделились своим мнением: ходьба с палками и специальные приёмы дыхания снижают нагрузку на позвоночник и суставы ног, помогают облегчить вес тела. Кроме того, отдыху и восстановлению способствуют созерцание видов природы, вдыхание свежего воздуха. Все вместе способствует улучшению настроения и общего эмоционального состояния жителей Соколиной горы старшего поколения.

Занятие прошло в рамках проекта «Московское долголетие».

Фото: предоставлено Семейным клубом «На Кирпичке».