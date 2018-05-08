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Met Gala 2018: экс-супруга Абрамовича вышла в свет с ухажером-миллиардером
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Met Gala 2018: экс-супруга Абрамовича вышла в свет с ухажером-миллиардером 

Teleprogramma.pro 28 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Дарья Жукова и Роман Абрамович летом прошлого года объявили о своем расставании после 10 лет совместной жизни, а уже через несколько месяцев в СМИ появились слухи, что галеристка встречается с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. В феврале папарацци запечатлели Жукову и ее кавалера перед очередным полетом. Дарья и Ставрос покинули фешенебельный горнолыжный курорт Санкт-Мориц, чтобы на частном лайнере отправиться в очередное совместное путешествие.
На Бал Института костюма, который минувшим вечером состоялся в Нью-Йорке, экс-супруга Абрамовича и ее новый избранник пришли вместе. Несмотря на то, что Жукова довольно быстро миновала красную дорожку, спрятаться от вездесущих фотографов ей не удалось. На фото, опубликованных в официальных источниках, бизнеследи позируют в городом одиночестве, однако источники утверждают, что на мероприятии ее сопровождал именно Ниархос, отношения с которым у Дарьи отнюдь не дружеские.
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"Они были друзьями и только недавно начали проводить больше времени вместе", — цитирует инсайдера Spletnik.ru. Напомним, что до отношений с Жуковой греческий миллиардер и завидный жених встречался с Линдси Лохан, Пэрис Хилтон и австралийской моделью Джессикой Харт, которой он, по слухам, даже успел сделать предложение руки и сердца.
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