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Tesla рассказывает о солнечной черепице
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Tesla рассказывает о солнечной черепице 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Недавно американская компания Tesla представила революционное изобретение — солнечную черепицу. Она не только выглядит как обычные плитки, но и полностью выполняет функции традиционных солнечных панелей.
Как стало известно, производитель уже запатентовал собственное изобретение и готов немного раскрыть детали невероятно сложной технологии. Все дело в том, что солнечные элементы находятся под специальным стеклом, которое отражает свет и делает плитки очень похожими на обычную черепицу. Если смотреть со стороны улицы практически невозможно отличить покрытие крыши от традиционной плитки. В зависимости от угла обзора цвет солнечной черепицы может меняться. Таким образом, в заявке на патент рассказывается, что крыша может изменять свой оттенок при просмотре с одного или другого бокового угла. Новое покрытие за счет особенностей и эффективности предоставляет владельцев домов не только меньшие затраты (в сравнении с привычными солнечными панелями), но и эксклюзивный внешний вид.
Женский форум
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