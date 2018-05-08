Tesla рассказывает о солнечной черепице

Недавно американская компания Tesla представила революционное изобретение — солнечную черепицу. Она не только выглядит как обычные плитки, но и полностью выполняет функции традиционных солнечных панелей.

Как стало известно, производитель уже запатентовал собственное изобретение и готов немного раскрыть детали невероятно сложной технологии. Все дело в том, что солнечные элементы находятся под специальным стеклом, которое отражает свет и делает плитки очень похожими на обычную черепицу. Если смотреть со стороны улицы практически невозможно отличить покрытие крыши от традиционной плитки. В зависимости от угла обзора цвет солнечной черепицы может меняться. Таким образом, в заявке на патент рассказывается, что крыша может изменять свой оттенок при просмотре с одного или другого бокового угла. Новое покрытие за счет особенностей и эффективности предоставляет владельцев домов не только меньшие затраты (в сравнении с привычными солнечными панелями), но и эксклюзивный внешний вид.