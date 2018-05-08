Почему люди на самом деле чокаются бокалами перед тем, как выпить

У русских много примет и традиций, связанных с приемом алкоголя. Одна из них гласит, что женщина или девушка должна в последнюю очередь чокнуться с мужчиной. Откуда же пошло такое суеверие?

Как родилась традиция

Традиция чокаться во время застолий существует и в других странах, но в России пользуется особой популярностью. У нас принято чокаться бокалами после каждого произнесенного тоста.

Одна из версий появления этой традиции связана с магическими поверьями. Якобы в древности люди верили, что во время еды или питья в открытый рот может проникнуть злой дух. Чтобы этого не случилось, стучали своим бокалом о бокалы соседей по столу. Считалось, что громкий звон отпугивает нечистую силу.

Ещё одна гипотеза связана с историей рыцарства. По преданиям, в VII-VIII веках при дворе франкского короля Карла Великого рыцари на пирах сдвигали свои кубки с вином в центр стола и стучали ими друг о друга. Это символизировало дружбу, единство и силу их братства, а также уважение друг к другу.

Мода на яд Однако большинство историков убеждены, что чокаться люди начали совсем по другим причинам. Еще в античные времена возникла «мода» на отравления. Яд подмешивали и правителям, и знати, и ученым, и священнослужителям, если они были неугодны. Причём отравителем мог оказаться человек из ближнего окружения жертвы. Проще всего было незаметно бросить яд в бокал во время пиршества.

Вот и придумали ритуал. Вино всем разливали из большого сосуда, откуда первым отпивал хозяин. О гигиене тогда как-то не думали. Только после этого каждому наливали напиток в кубок. Перед тем как его пригубить, участники застолья вставали в круг и изо всей силы ударяли свои бокалы друг о друга. В результате их содержимое выплескивалось и теоретически могло попасть из одного бокала в другой.

Таким образом, существовала возможность, что если хотя бы в одной из емкостей находится отрава, то под угрозой окажутся все, а не один конкретный человек, которому она предназначена. Иногда предлагали даже обмену бокалами. Если человек отказывался, его считали потенциальным убийцей.

Сначала традиция чокаться бытовала только среди аристократии. Затем её переняли и простолюдины. Они и не подозревали об истинном значении обряда, просто пытались походить на представителей высшего света. Постепенно привычка чокаться стала частью европейского этикета.

Приметы, связанные с «чоканьем»

В настоящее время традиция чокаться за столом обросла разнообразными приметами и суевериями. Например, на поминках не чокаются, это делается только на праздниках. Чокаться можно только спиртными напитками: скажем, фужерами с соком или минералкой чокаться не принято.

Если мужчина чокается с женщиной, пожилым человеком, почетным гостем или начальником, он должен держать свою рюмку или бокал чуть ниже бокала того, с кем он чокается. Дамы не должны тянуться чокаться первыми, они должны подождать, пока это сделает представитель сильного пола. И наконец, последний, с кем чокается женщина, должен быть мужчиной.

К деньгам или замужеству?

У этой приметы есть множество самых разных толкований и объяснений. Одни говорят, что это к деньгам. То есть женщину, которая чокнулась с мужчиной, ждет финансовое благополучие. Другие, что примета работает, только если женщина или девушка не замужем. И в таких случаях это сулит ей еще и удачный брак. Третьи утверждают, что мужчина непременно должен быть холостым.

Четвертые — что женатым. Пятые — что он должен быть молод. Шестые — что мужчина и женщина не должны быть до этого знакомы между собой. Встречаются и «компромиссные» варианты суеверия. Например, если мужчина, с которым чокаешься в последнюю очередь, женат, то женщине (девушке) быть богатой. Если не женат, то она скоро выйдет замуж.

О происхождении данной приметы подробных сведений нет. Можно предположить, что она возникла в старину, когда женщины материально зависели от мужчин и самым простым способом разбогатеть являлось удачное замужество. Кроме того, мужчины считались более безопасными, чем женщины. Женщину нередко называли «сосудом греха», соприкасаясь с которой, можно навлечь на себя несчастье.

Многие представительницы прекрасного пола занимались магией, могли сглазить или навести порчу на своих соперниц. Или даже попытаться их отравить. Поэтому чокаться с мужчиной было предпочтительнее. А если дама еще и положила глаз на этого конкретного мужчину, это было самым простым способом обратить на себя его внимание. Хотя ещё одна вариация приметы гласит, что для успеха ритуала нужно выбирать мужчину, с которым женщина не планирует в будущем никаких отношений.

Кстати, жене не рекомендуется чокаться с собственным мужем. По одной из версий, это может привести к тому, что она чокнется в другом смысле слова — потеряет рассудок. По другой, муж начнет изменять, в семье не станет денег или пара в скором времени расстанется. Этой примете ещё сложнее подыскать рациональное объяснение.